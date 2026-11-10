ΔΥΠΑ: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 27.494 θέσεις ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση για 12 μήνες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις 27.494 θέσεις ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω
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  • Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που δημιουργεί 27.494 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης με επιδότηση 12 μηνών.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση σε γυναίκες 30+ και άνδρες 50+, οι οποίοι λαμβάνουν αυξημένη επιδότηση.
  • Η επιδότηση φτάνει το 75% του μοναδιαίου κόστους για γυναίκες 30+ και άνδρες 50+ και το 50% για άνδρες 30 με 49 ετών.
  • Η επιδότηση καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, όπως αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.
  • Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση.
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Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση για 12 μήνες, σύμφωνα με όσα είπε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, η υπουργός, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, προανήγγειλε το άνοιγμα της πλατφόρμας, ενώ σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Ποιους ανέργους αφορά – Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα εστιάζει σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια επανένταξης και ειδικότερα σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και σε άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω. Για τις δύο αυτές κατηγορίες προβλέπεται αυξημένο ποσοστό επιδότησης.

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ανέργου, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των ομάδων στις οποίες εστιάζει η δράση.

Συγκεκριμένα, με βάση μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ τον μήνα, η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

  • Άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και άνεργοι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω: Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μοναδιαίου κόστους, φτάνοντας τα 984,75 ευρώ μηνιαίως.
  • Άνεργοι άνδρες ηλικίας 30-49 ετών: Η επιχορήγηση διαμορφώνεται στο 50% του μοναδιαίου κόστους, δηλαδή στα 656,50 ευρώ μηνιαίως.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερές θέσεις εργασίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της νέας θέσης για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους στη δράση είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης.

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