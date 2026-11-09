e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 60.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.
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- Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 64,5 εκατομμύρια ευρώ σε 59.600 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα καταβληθούν από τη ΔΥΠΑ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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