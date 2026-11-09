e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 60.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου

Snapshot Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 64,5 εκατομμύρια ευρώ σε 59.600 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

1,5 εκατομμύριο ευρώ θα καταβληθούν από τη ΔΥΠΑ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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