e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 60.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 60.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 64,5 εκατομμύρια ευρώ σε 59.600 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα καταβληθούν από τη ΔΥΠΑ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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