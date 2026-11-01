ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος - Ποιες ώρες ισχύει

Snapshot Από 1η Νοεμβρίου 2026 εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο του διζωνικού μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το χειμερινό ωράριο διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Οι ώρες μειωμένης χρέωσης είναι 12:00-15:00 και 02:00-05:00.

Το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης εφαρμόζεται από 1η Φεβρουαρίου 2025. Snapshot powered by AI

Από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστής και ως πρώην «νυχτερινό» τιμολόγιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Το χειμερινό ωράριο θα παραμείνει σε εφαρμογή έως τις 31 Μαρτίου 2027, με τις ώρες μειωμένης χρέωσης να διαμορφώνονται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Υπενθυμίζεται ότι το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια με μειωμένη χρέωση σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

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