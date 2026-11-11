Wall Street: Απώλειες για τους τρεις δείκτες– Ο πληθωρισμός αναζωπυρώνει τους φόβους για τα επιτόκια

Snapshot Η Wall Street έκλεισε πτωτικά την Τρίτη 10/11, με τον Nasdaq να σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο ήταν υψηλότερος των εκτιμήσεων, αυξάνοντας τους φόβους για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων πλησίασαν το 5%, επιβαρύνοντας τις μετοχές, ειδικά στον τεχνολογικό τομέα.

Η Nvidia δέχθηκε πιέσεις, ενώ οι μετοχές των AMD και Broadcom κινήθηκαν θετικά.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω μειωμένων ανησυχιών για στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης (10/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, καθώς τα υψηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ επανέφεραν τις ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, βάζοντας τέλος στη διήμερη ανοδική πορεία των S&P 500 και Nasdaq.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 157,86 μονάδων (–0,30%), στις 52.231,89 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 187,26 μονάδων (–0,74%), στις 25.065,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,01 μονάδων (–0,38%), στις 7.520,93 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, έναντι προβλέψεων για 0,3%. Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε επίσης υψηλότερα των εκτιμήσεων, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η αντίδραση ήταν άμεση στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς να πλησιάζει το 5%, αυξάνοντας την πίεση στις μετοχές και ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο.

Παράλληλα, η Nvidia παρέμεινε υπό πίεση, ενώ αντίθετη πορεία ακολούθησαν άλλες εταιρείες ημιαγωγών, όπως η AMD και η Broadcom. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

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