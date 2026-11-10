Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα ανόδου - Κατρακυλά η τιμή του πετρελαίου

Άνοδος 1,24%, στα 406,71 εκατ. ευρώ ο τζίρος

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Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα ανόδου - Κατρακυλά η τιμή του πετρελαίου
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τρίτη 6 Αυγούστου 2024 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε με άνοδο 1,24% στις 2.642,07 μονάδες, με τζίρο 406,71 εκατ. ευρώ και διακίνηση 49,86 εκατ. μετοχών.
  • Οι τιμές των μετοχών σημείωσαν θετικές τάσεις, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να ανεβαίνει 1,42% και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,03%.
  • Οι μετοχές της Viohalco, Optima Bank, ΕΛΠΕ και Alpha Bank είχαν σημαντικές αυξήσεις, ενώ οι μετοχές της Allwyn και Motor Oil κατέγραψαν πτώση.
  • Οι τιμές του πετρελαίου Brent και West Texas Intermediate υποχώρησαν σημαντικά, λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ.
  • Η Wall Street άνοιξε πτωτικά λόγω υψηλότερων από το αναμενόμενο στοιχείων πληθωρισμού, που αυξάνουν τις ανησυχίες για πιθανή αύξηση επιτοκίων από τη FED.
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Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε θετικό έδαφος για δεύτερη συνεδρίαση.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω νέας υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Το πετρέλαιο Brent κινείται σήμερα πτωτικά, έχοντας υποχωρήσει κάτω από τα 90 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση, σε νέα χαμηλά δύο μηνών. Η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ μειώνεται κατά 1,93 δολάρια ή 2,1% στα 90,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) μειώνεται κατά 1,44 δολάρια ή 1,7% στα 85,41 δολάρια.

Αντιθέτως, με πτώση άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο και επαναφέρουν τις ανησυχίες ότι η FED θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα της ημέρας, στις 2.642,07 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 406,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.862.306 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+5,19%), της Optima Bank (+4,53%), των ΕΛΠΕ (+4,00%), της Alpha Bank (+3,20%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,98%), της Elvalhalcor (+2,92%) και της Aegean Airlines (+2,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,73%) και της Motor Oil (-0,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 12.930.837 και 10.967.501 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 109,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 62,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 31 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+6,42%) και ΕΛΒΕ (+6,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-5,56%) και Χαϊδεμένος (-4,24%)

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2200 +0,20%

ALLWYN:9,9700 -2,73%

ΚΥΠΡΟΥ:10,8200 +1,03%

CREDIABANK:0,9340 +1,52%

METLEN:46,4800 +1,22%

OPTIMA:14,7700 +4,53%

ΤΙΤΑΝ: 47,0800 +1,25%

ALPHA BANK: 4,7740 +3,20%

AEGEAN AIRLINES: 11,6700 +2,37%

VIOHALCO: 15,8200 +5,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,5000 +2,98%

ΔΑΑ:12,0200 +0,25%

ΔΕΗ: 23,8600 +0,59%

COCA COLA HBC:51,3000 +0,59%

ΕΛΠΕ: 16,9000 +4,00%

ELVALHALCOR: 3,5200 +2,92%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,2850 +1,08%

ΕΥΔΑΠ: 13,8200 +1,02%

EUROBANK: 4,8200 +1,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9350 +0,34%

MOTOR OIL: 59,7000 -0,50%

JUMBO: 28,0800 +0,50%

ΟΛΠ:42,9000 +1,30%

ΟΤΕ: 18,8000 +0,53%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0000 +1,52%

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