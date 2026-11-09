Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανάκαμψη - Επιστροφή στις 2.600 μονάδες

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες με άνοδο 2,20%, επιστρέφοντας πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από δύο συνεδριάσεις με συνολικές απώλειες 4,10%, ενισχυόμενη από το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Η μετοχή της Coca Cola HBC ανέκτησε μέρος της αξίας της μετά από την άρση φημών για εξωτερική διαχείριση των θυγατρικών της στη Ρωσία.

Μεγάλη πτώση σημείωσε η μετοχή της Allwyn (-8,32%) λόγω μείωσης της τιμής-στόχου από την JP Morgan.

Τις μεγαλύτερες συναλλαγές κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank και της Πειραιώς, με σημαντική άνοδο για Eurobank (+5,40%) και Εθνική (+5,04%). Snapshot powered by AI

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.600 μονάδων, εν μέσω ανοδικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η αγορά ανέκαμψε, μετά την ισχυρή πίεση των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράφει συνολικές απώλειες 4,10%.

Ανέκαμψε η μετοχή Coca Cola HBC, μετά την πίεση της περασμένης εβδομάδος, καθώς ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν επιβεβαίωσε ότι στάλθηκε από τη ρωσική Bochkari επιστολή με την οποία ζήτησε από τον πρόεδρο Πούτιν να θέσει τις θυγατρικές της Coca-Cola HBC στη Ρωσία, Multon και Multon Partners, υπό εξωτερική διαχείριση, με την ίδια την Bochkari να αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού διαχειριστή.

Μεγάλες πιέσεις δέθηκε η μετοχή της Allyn (-8,32% στα 10,25 ευρώ), με αφορμή τη σημαντική μείωση της τιμής-στόχου στα 9 ευρώ από 13 ευρώ πριν, από την JP Morgan.O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,20%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 344,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.094.800 μετοχές.Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+5,40%), της Εθνικής (+5,04%), της Coca Cola HBC (+2,72%), της Aegean Airlines (+2,70%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%).Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-8,32%) και του ΟΤΕ (-0,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 11.473.481 και 7.674.498 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 75,28 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 53,64 εκατ. ευρώ.Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 28 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Eurobank (+5,40%) και Εθνική (+5,04%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Allwyn (-8,32%) και ΕΛΒΕ (-3,73%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,2000 +2,62%

ALLWYN: 10,2500 -8,32%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7100 +2,00%

CREDIABANK: 0,9200 -0,11%

METLEN: 45,9200 +1,59%

OPTIMA: 14,1300 +1,29%

ΤΙΤΑΝ: 46,5000 +1,75%

ALPHA BANK: 4,6260 +2,12%

AEGEAN AIRLINES: 11,4000 +2,70%

VIOHALCO: 15,0400 +1,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,3000 +2,65%

ΔΑΑ: 11,9900 +0,84%

ΔΕΗ: 23,7200 +2,51%

COCA COLA HBC: 51,0000 +2,72%

ΕΛΠΕ: 16,2500 +1,06%

ELVALHALCOR: 3,4200 +1,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,1000 +5,04%

ΕΥΔΑΠ: 13,6800 +1,79%

EUROBANK: 4,7260 +5,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9150 +1,20%

MOTOR OIL: 60,0000 αμετάβλητη

JUMBO: 27,9400 +1,75%

ΟΛΠ: 42,3500 +0,24%

ΟΤΕ: 18,7000 -0,43%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,8500 +2,24%

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