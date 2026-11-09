Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανάκαμψη - Επιστροφή στις 2.600 μονάδες

Οι μετοχές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο 

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Χρηματιστήριο: Ισχυρή ανάκαμψη - Επιστροφή στις 2.600 μονάδες
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τρίτη 6 Αυγούστου 2024 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες με άνοδο 2,20%, επιστρέφοντας πάνω από τις 2.600 μονάδες.
  • Η αγορά ανέκαμψε μετά από δύο συνεδριάσεις με συνολικές απώλειες 4,10%, ενισχυόμενη από το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.
  • Η μετοχή της Coca Cola HBC ανέκτησε μέρος της αξίας της μετά από την άρση φημών για εξωτερική διαχείριση των θυγατρικών της στη Ρωσία.
  • Μεγάλη πτώση σημείωσε η μετοχή της Allwyn (-8,32%) λόγω μείωσης της τιμής-στόχου από την JP Morgan.
  • Τις μεγαλύτερες συναλλαγές κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank και της Πειραιώς, με σημαντική άνοδο για Eurobank (+5,40%) και Εθνική (+5,04%).
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Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.600 μονάδων, εν μέσω ανοδικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η αγορά ανέκαμψε, μετά την ισχυρή πίεση των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράφει συνολικές απώλειες 4,10%.

Ανέκαμψε η μετοχή Coca Cola HBC, μετά την πίεση της περασμένης εβδομάδος, καθώς ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν επιβεβαίωσε ότι στάλθηκε από τη ρωσική Bochkari επιστολή με την οποία ζήτησε από τον πρόεδρο Πούτιν να θέσει τις θυγατρικές της Coca-Cola HBC στη Ρωσία, Multon και Multon Partners, υπό εξωτερική διαχείριση, με την ίδια την Bochkari να αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού διαχειριστή.

Μεγάλες πιέσεις δέθηκε η μετοχή της Allyn (-8,32% στα 10,25 ευρώ), με αφορμή τη σημαντική μείωση της τιμής-στόχου στα 9 ευρώ από 13 ευρώ πριν, από την JP Morgan.O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,20%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 344,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.094.800 μετοχές.Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+5,40%), της Εθνικής (+5,04%), της Coca Cola HBC (+2,72%), της Aegean Airlines (+2,70%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%).Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-8,32%) και του ΟΤΕ (-0,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 11.473.481 και 7.674.498 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 75,28 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 53,64 εκατ. ευρώ.Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 28 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Eurobank (+5,40%) και Εθνική (+5,04%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Allwyn (-8,32%) και ΕΛΒΕ (-3,73%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,2000 +2,62%

ALLWYN: 10,2500 -8,32%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7100 +2,00%

CREDIABANK: 0,9200 -0,11%

METLEN: 45,9200 +1,59%

OPTIMA: 14,1300 +1,29%

ΤΙΤΑΝ: 46,5000 +1,75%

ALPHA BANK: 4,6260 +2,12%

AEGEAN AIRLINES: 11,4000 +2,70%

VIOHALCO: 15,0400 +1,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,3000 +2,65%

ΔΑΑ: 11,9900 +0,84%

ΔΕΗ: 23,7200 +2,51%

COCA COLA HBC: 51,0000 +2,72%

ΕΛΠΕ: 16,2500 +1,06%

ELVALHALCOR: 3,4200 +1,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,1000 +5,04%

ΕΥΔΑΠ: 13,6800 +1,79%

EUROBANK: 4,7260 +5,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9150 +1,20%

MOTOR OIL: 60,0000 αμετάβλητη

JUMBO: 27,9400 +1,75%

ΟΛΠ: 42,3500 +0,24%

ΟΤΕ: 18,7000 -0,43%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,8500 +2,24%

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