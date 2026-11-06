Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα με ισχυρές απώλειες στον απόηχο του «sell off» στη Wall Street

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση 2,22% στις 2.553,35 μονάδες, συνεχίζοντας τις ισχυρές απώλειες λόγω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η εβδομαδιαία πτώση του βασικού δείκτη ανήλθε σε 2,51%, παρά τα κέρδη 20,40% από την αρχή του έτους.

Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης μειώθηκαν κατά 2,27%, με σημαντικές απώλειες σε Eurobank (-4,74%), Alpha Bank (-3,21%) και Εθνική (-3,10%).

Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 392,12 εκατ. ευρώ, με τη Eurobank και την Alpha Bank να παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

Μετοχές όπως η Optima Bank (+1,60%) και η Motor Oil (+0,76%) σημείωσαν άνοδο, ενώ η Verallis (-7,37%) και η CPI (-6,95%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες πτώσεις. Snapshot powered by AI

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο του χθεσινού «sell off» στην Wall Street με επίκεντρο τις μετοχές της τεχνολογίας, που είχε ως αποτέλεσμα να «χαθούν» πάνω από 2,5 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών. Πάντως οι δείκτης στη Wall Street ανακάμπτουν μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.553,35 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.545,60 μονάδες (-2,52%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες σε ποσοστό 2,51%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 20,40%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 392,12 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.471.696 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,33%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,60%), της Motor Oil (+0,76%) και της Aktor (+0,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-4,84%), της Eurobank (-4,74%), του ΟΛΠ (-3,65%), της Alpha Bank (-3,21%), της Τιτάν (-3,18%) και της Εθνικής (-3,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 15.053.664 και 7.506.537 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 69,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 68,59 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 17 μετοχές, 91 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+3,99%) και Καρέλιας (+2,36%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Verallis (-7,37%) και CPI (-6,95%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9400 +0,10%

ALLWYN: 11,1800 -1,06%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,5000 -2,33%

CREDIABANK: 0,9210 -1,81%

METLEN: 45,2000 -4,84%

OPTIMA: 13,9500 +1,60%

ΤΙΤΑΝ: 45,7000 -3,18%

ALPHA BANK: 4,5300 -3,21%

AEGEAN AIRLINES: 11,1000 -1,86%

VIOHALCO: 14,8800 -2,23%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 39,2600 -1,70%

ΔΑΑ: 11,8900 -0,34%

ΔΕΗ: 23,1400 -2,36%

COCA COLA HBC: 49,6500 -1,68%

ΕΛΠΕ: 16,0800 -1,05%

ELVALHALCOR: 3,3700 -1,46%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,2800 -3,10%

ΕΥΔΑΠ: 13,4400 -1,75%

EUROBANK: 4,4840 -4,74%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,8450 -2,01%

MOTOR OIL: 60,0000 +0,76%

JUMBO: 27,4600 -0,51%

ΟΛΠ: 42,2500 -3,65%

ΟΤΕ: 18,7800 -0,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,6340 -1,69%

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