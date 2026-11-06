Wall Street: Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις ασιατικές αγορές

Λιγότερο εκτεθειμένοι στον τεχνολογικό κλάδο, οι ευρωπαϊκοί δείκτες υφίστανται τις συνέπειες από τις απώλειες στις ασιατικές και τις αμερικανικές αγορές

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Wall Street: Απώλειες και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις ασιατικές αγορές
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  • Οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν πτώση μεταξύ 0,96% και 1,45% λόγω των απωλειών στις ασιατικές και αμερικανικές αγορές.
  • Στις ασιατικές αγορές, οι δείκτες Nikkei και Kospi κατέγραψαν σημαντικές πτώσεις 5,96% και 6,02% αντίστοιχα.
  • Ο δείκτης Nasdaq των τεχνολογικών εταιρειών στη Νέα Υόρκη έπεσε 5,52%, τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο 2025.
  • Οι περιορισμοί στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και η πολιτική αντίδραση στις ΗΠΑ επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ο κλάδος των ημιαγωγών και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πλήττεται περισσότερο από την τρέχουσα μετάβαση στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.
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Μπαράζ μετοχικών πτώσεων έχει προκαλέσει η κατάρρευση μετοχών τεχνολογίας της Wall Street, καθώς άμεση ήταν η επίπτωση στις αγορές της Ασίας, ενώ απώλειες καταγράφονται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Λιγότερο εκτεθειμένοι στον τεχνολογικό κλάδο, οι ευρωπαϊκοί δείκτες υφίστανται τις συνέπειες από τις απώλειες στις ασιατικές και τις αμερικανικές αγορές. Γύρω στις 10:15 ώρα Ελλάδας, το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,28%, στο Λονδίνο κατά 1,45% ενώ η Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,44% και το Μιλάνο 0,96%.

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei του Χρηματιστηρίου του Τόκιο έκλεισε με απώλειες 5,96% ενώ στη Σεούλ ο δείκτης Kospi σημείωσε βουτιά 6,02%.

Χθες στη Νέα Υόρκη ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας κατέγραψε πτώση 5,52%, την ισχυρότερη από τον Απρίλιο 2025, όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει τελωνειακούς δασμούς σ' όλο τον κόσμο.

Από την αρχή της χρονιάς, οι ευρωπαϊκές μετοχές τα πάνε ωστόσο καλύτερα από τις αμερικανικές. Στο χθεσινό κλείσιμο, ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης Stoxx 600 είχε ενισχυθεί κατά 10,58% από τον Ιανουάριο, συγκριτικά με 7,42% για τον S&P 500 και 4,62% για τον Nasdaq.

Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η αγορά αναλύει τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί έκαναν εκστρατεία για να επιβραδυνθεί η κατασκευή κέντρων δεδομένων στις περιφέρειές τους. Επιπλέον οι κάτοικοι δεκάδων αμερικανικών πόλεων υιοθέτησαν την Τρίτη περιορισμούς ή απαγορεύσεις σχετικά με αυτά τα «data centers».

Οι μαζικές επενδύσεις των γιγάντων της τεχνολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη και την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εντούτοις αποτελέσει έναν από τους κύριους κινητήρες των χρηματιστηρίων και της αμερικανικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

«Ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη» μπορεί να συνοψιστεί «σε τρεις φάσεις: αρχικά η ανάπτυξη των ημιαγωγών, στη συνέχεια η μαζική κατασκευή υποδομών και στο τέλος, η υιοθέτηση σε μεγάλη κλίμακα και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή διανύουμε την άβολη μετάβαση μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης», σχολίασε η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικής στη Saxo Markets.

Οι εταιρείες ημιαγωγών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, απαραίτητων εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων, είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο από την τάση της αγοράς.

Στην Ευρώπη, ο κλάδος περιόριζε, πάντως, τις απώλειές του μετά τη χθεσινή μεγάλη πτώση. Στο Παρίσι, η STMicroelectronics σημείωσε νωρίτερα απώλειες 0,36% και η Soitec 0,04%, ενώ στο Άμστερνταμ, η ASML υποχώρησε 0,46%, ενώ στη Φρανκφούρτη η Infineon κατέγραψε προηγουμένως απώλειες 0,33%. Χθες, οι τίτλοι αυτοί είχαν σημειώσει αντίστοιχα βουτιά 9,33%, 16,73%, 6,55% και 8,63%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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