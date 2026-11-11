ΜΕΤΚΑ: Νέα εποχή με βελτιωμένο επιχειρηματικό μοντέλο – Τι είπε ο Μυτιληναίος για την IPO

Η εισαγωγή της μετοχής της στο Euronext Athens, οι πληροφορίες θέλουν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Γεώργιος Καλούμενος

ΜΕΤΚΑ: Νέα εποχή με βελτιωμένο επιχειρηματικό μοντέλο – Τι είπε ο Μυτιληναίος για την IPO
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  • Η ΜΕΤΚΑ αναμένεται να ολοκληρώσει την εισαγωγή της στο Euronext Athens έως το τέλος Νοεμβρίου με αποτίμηση περίπου 1,2 δισ. ευρώ και IPO 20-30% του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας εστιάζει σε έργα ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, χρηματοδότηση και λειτουργία υποδομών, καθώς και σε τομείς όπως η διαχείριση νερού, αποβλήτων και facility management.
  • Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 2,1 δισ. ευρώ και συνολικές επενδυτικές ευκαιρίες που ξεπερνούν τα 5,3 δισ. ευρώ.
  • Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην κερδοφορία και το cash flow των έργων, όχι μόνο στην αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου.
  • Η αγορά υποδομών μετατοπίζεται προς ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, όπου σημαντική είναι η ικανότητα χρηματοδότησης, συμμετοχής σε επενδυτικά σχήματα και μακροχρόνιας λειτουργίας των έργων.
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Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο θα στηρίξει η ΜΕΤΚΑ τη μελλοντική αναπτυξιακή της πορεία, ενόψει και της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο της Αθήνας, παρουσίασε ο επικεφαλής της METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος και η διοίκηση της στο πλαίσιο ειδικής εορταστικής εκδήλωσης αφιερωμένης στην κατασκευαστική εταιρεία.

Όπως ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος, αλλά και ο CEO της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπή, η νέα εποχή της εταιρείας αναμένεται να στηριχθεί στην ενίσχυση της παρουσίας σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, στη συμμετοχή στη χρηματοδότηση και λειτουργία υποδομών, στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς, όπως η διαχείριση του νερού και των αποβλήτων, και επιλεκτικά του real estate αλλά και στην εξωστρέφεια κυρίως και προς χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ένας κλάδος που επίσης θα μεγαλώσει μέσα στο νέο όμιλο της ΜΕΤΚΑ θα είναι το facility management.

«Το μέλλον στις υποδομές δεν είναι μόνο η κατασκευή» τόνισε εξηγώντας ότι σημαντική είναι όλη η λειτουργία, όπως η χρηματοδότηση, η συντήρηση, το ενεργειακό κόστος και ο συνολικός κύκλος ζωής του.

Σύντομα η εισαγωγή στο Euronext Athens

Σε ότι αφορά την εισαγωγή της μετοχής της στο Euronext Athens, οι πληροφορίες θέλουν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η IPO θα γίνει στο 20-30% του μετοχικού κεφαλαίου με αποτίμηση ύψους 1,2 δις ευρώ, δηλαδή θα προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ήταν και παλαιότερα εισηγμένη στο χρηματιστήριο αλλά αποσύρθηκε το 2017 ύστερα από την απορρόφησή της από την METLEN (τότε «Μυτιληναίος»).

Η εταιρεία που σήμερα διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους 2,1 δισ. ευρώ, έχει ήδη στο pipeline της έργα 3,3 δις ευρώ, ενώ βρίσκονται εξετάζονται συμφωνίες επιπλέον 2 δισ. ευρώ που ανεβάζουν τις επενδυτικές ευκαιρίες στο συνολικό ύψος των 5,3 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μπενρουμπή διευκρίνισε ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αν και είναι πολύ σημαντικό για κάθε κατασκευαστική δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τη ΜΕΤΚΑ, καθώς αν ένα έργο δεν παράγει κερδοφορία και cash flow, δεν δίνει μέρισμα. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε κορυφαία κερδοφορία στον κλάδο» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως στο ανεκτέλεστο των 2,1 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται σημαντικά έργα υποδομών, όπως το Flyover στη Θεσσαλονίκη, τα έργα επέκτασης του λιμένα Πειραιά, η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού τμήματος Δομοκός – Κραννώνας, τα 17 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, το Ikos Kissamos και το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από την πλευρά του περιέγραψε, εμφανώς συγκινημένος, το πώς εξαγόρασε το 1998 την ΜΕΤΚΑ. Συγκεκριμένα είπε ότι είχε ξεκινήσει να αγοράζει σταδιακά μετοχές της στο χρηματιστήριο, από όταν αυτές βρίσκονταν στα επίπεδα των 1.000 δραχμών φτάνοντας τελικά να αποκτήσει το 25% ξεπερνώντας το 22% του τότε ιδιοκτήτη της εταιρείας. Στη συνέχεια του έκανε πρόταση εξαγοράς του ποσοστού του στην τιμή των 12.000 δραχμών ανά μετοχή, δηλαδή 2.000 δραχμές παραπάνω από την τιμή που διαπραγματευόταν τότε στο ταμπλό, την οποία και αποδέχθηκε.

Ο κ. Μυτιληναίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου, λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για τις μεγάλες εταιρείες στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κατασκευαστικό μοντέλο αλλάζει και όσες εταιρείες έχουν τις προδιαγραφές να το αντέξουν θα πάνε πολύ καλά. «Οι δουλειές που υπάρχουν για υποδομές είναι ατέλειωτες» διευκρίνισε.

Η ικανότητα εκτέλεσης ενός μεγάλου έργου δεν είναι πλέον αρκετή από μόνη της, καθώς όσο η αγορά θα κατευθύνεται όλο και περισσότερο σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, θα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης, η συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και η ανάληψη της μακροχρόνιας λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών.

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