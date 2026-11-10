Σούπερ Μάρκετ:Ο Σκλαβενίτης αλλάζει τις ισορροπίες εξαγοράζοντας το Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος

Σε μία κίνηση που ανατρέπει τα δεδομένα στον χώρο του Cash & Carry στην Ελλάδα ο Σκλαβενίτης προχώρησε μέσω της θυγατρικής του The Mart, στην εξαγορά του δικτύου των 13 καταστημάτων ENA Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Γεώργιος Καλούμενος

Σούπερ Μάρκετ:Ο Σκλαβενίτης αλλάζει τις ισορροπίες εξαγοράζοντας το Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος
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  • Η θυγατρική του Σκλαβενίτη, The Mart, εξαγόρασε το δίκτυο 13 καταστημάτων ENA Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος, διπλασιάζοντας τα καταστήματά της σε 27.
  • Η εξαγορά καθιστά τον Σκλαβενίτη τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στην αγορά χονδρικής πώλησης σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, μετά την Metro (My Market).
  • Η ΑΒ Βασιλόπουλος πούλησε το Cash & Carry για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο λιανεμπόριο τροφίμων και την επέκταση του δικτύου της.
  • Οι 386 εργαζόμενοι της ENA Cash & Carry θα μεταφερθούν στη The Mart με πλήρως κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.
  • Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πριν την ολοκλήρωσή της.
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Έτσι η The Mart, σχεδόν διπλασιάζει με μία και μόνο κίνηση, το μέγεθος της στην ελληνική αγορά, καθώς προσθέτει στα υφιστάμενα 14 καταστήματά της, τα 13 του δικτύου της ΕΝΑ και καθιστά πλέον με 27 σημεία, τον όμιλο Σκλαβενίτη ως τον αναμφισβήτητο δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στην χονδρική πώληση των σούπερ μάρκετ, μετά την Metro (My Market) του Αριστοτέλη Παντελιάδη που είναι αυτή τη στιγμή ο αδιαφιλονίκητος leader της συγκεκριμένης αγοράς με 50 καταστήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της The Mart, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών πελατών της για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Εδώ να επισημάνουμε ότι ο Μασούτης, που είναι πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος, παίκτης της εγχώριας αγοράς σούπερ μάρκετ, μετά και την εξαγορά της Κρητικός, διαθέτει 22 καταστήματα Cash & Carry. Σημαντική παρουσία έχει και η αλυσίδα Γαλαξίας με 14 καταστήματα, κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ σχετικά δυνατή αλυσίδα, αναλογικά και με το μέγεθος της, είναι η Bazaar με 10 σημεία χονδρικής πώλησης.

Έτσι ουσιαστικά ο κλάδος Cash & Carry στην Ελλάδα μετατράπηκε πλέον σε παιχνίδι για τρεις, με την Metro, τον Σκλαβενίτη, και τον Μασούτη να κονταροχτυπιούνται για να αποσπάσουν μερίδια σε μία αγορά που αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη αξία καθώς αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός.

Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα καταστήματα Cash & Carry δεν απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή αλλά σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες της μικρής λιανικής (μίνι μάρκετ, περίπτερα, ψιλικατζίδικα), και κυρίως του κλάδου HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες) που συνδέονται άμεσα με την πορεία του τουρισμού.

Δηλαδή οι αλυσίδες, εκτός από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ρίξει το βάρος της επέκτασης των καταστημάτων λιανικής, σε νησιά και τουριστικές περιοχές για να εκμεταλλευτούν την αύξηση της κατανάλωσης από το συνεχώς ανοδικό τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα, προσπαθούν να δυναμώσουν και τον τομέα χονδρικής μέσω των Cash & Carry σημείων τους, για να αξιοποιήσουν τις πωλήσεις και προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό.

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Γιατί πούλησε η ΑΒ Βασιλόπουλος

Πάντως η ΑΒ Βασιλόπουλος επιλέγει να μην κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνσή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συναλλαγή αποτελεί στρατηγική απόφαση, που επιτρέπει στην εταιρία να επικεντρωθεί πλήρως στο βασικό της επιχειρηματικό πεδίο, το λιανεμπόριο τροφίμων.

Η αλήθεια είναι ότι, η AB Βασιλόπουλος είχε προσπαθήσει να πουλήσει την ΕΝΑ Cash & Carry και στο παρελθόν, όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος ο CEO του ομίλου, Νίκος Λαβίδας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο πρόσφατης σχετικά, εκδήλωσης για την έναρξη λειτουργίας νέου κέντρου διανομής της αλυσίδας στην Αττική.

Ο επικεφαλής της ΑΒ είχε εκφράσει, τότε, τον προβληματισμό του για την μελλοντική πορεία της ΕΝΑ Cash & Carry στον Όμιλο ΑΒ Βασιλόπουλος, περιγράφοντας τη λειτουργία του τομέα χονδρικής ως μία «δύσκολη εξίσωση» καθώς όπως ανέφερε «είναι σαν να ανταγωνιζόμαστε τον εαυτό μας», εξηγώντας ότι το HORECA χρειάζεται άλλο κωδικολόγιο που «εμείς δεν το έχουμε».

Όπως συμπλήρωσε σε εκείνη τη συνάντηση με δημοσιογράφους ο κ. Λαβίδας, η ΑΒ είχε εξετάσει και στο παρελθόν την πώληση και όπως είχε πει «μπορεί και να το ξαναδούμε στο μέλλον». Αποδείχθηκε τελικά ότι αυτό το μέλλον ήταν πολύ…κοντινό.

Η κίνηση εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, που προβλέπει την επέκταση του δικτύου της σε περίπου 900 καταστήματα έως το 2028. Μόνο μέσα στο 2026, ολοκληρώνει το άνοιγμα περισσότερων από 100 νέων καταστημάτων, φέρνοντας την ΑΒ πιο κοντά σε κάθε γειτονιά και κάθε πελάτη σε όλη την Ελλάδα.

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους της ΕΝΑ

Στο επίκεντρο της μετάβασης βρίσκονται οι άνθρωποι της ENA Cash & Carry. Το σύνολο των 386 εργαζομένων της θα μεταφερθεί στον νέο εργοδότη, με πλήρως κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για την ENA Cash & Carry, η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης μέσα σε έναν ισχυρό και εξειδικευμένο οργανισμό όπως η The Mart, με προοπτικές για τους ανθρώπους, τους πελάτες και τη μελλοντική της πορεία.

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Η απόφαση αυτή είναι συνέχεια του σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιούμε και της αναδιοργάνωσης του δικτύου μας. Συγκεντρώνουμε τις επενδύσεις και τους πόρους μας εκεί όπου διαθέτουμε το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο λιανεμπόριο τροφίμων. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε σε μια εταιρία που προχωρά με υπευθυνότητα, δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη τους. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή των συναδέλφων της ENA Cash & Carry, που όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Είμαστε βέβαιοι ότι στη The Mart θα βρουν ένα δυναμικό περιβάλλον για να συνεχίσουν να εξελίσσονται».

Ως επόμενο βήμα, η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, και η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει την έγκρισή της.

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