Δόμνα Μιχαηλίδου: Τον Δεκέμβρη το «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα οικονομικά όρια

Snapshot Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» θα ξεκινήσει ξανά τον Δεκέμβριο με διευρυμένα κριτήρια ηλικίας, αξίας ακινήτου, δανείου και εισοδημάτων για περισσότερους δικαιούχους.

Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ και δυνατότητα προκαταβολής 60%.

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχει λάβει περίπου 4.000 αιτήσεις και επεκτάθηκε στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων.

Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά το όριο είναι 37.000 ευρώ.

Το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας Market Pass παρέχει κουπόνια αξίας 60 ευρώ μηνιαίως σε περίπου 190.000 δικαιούχους, με αναδρομικά έως 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα. Snapshot powered by AI

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως ενημέρωσε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας σήμερα στο MEGA News 104,6, η υπουργός ενημέρωσε ότι το νέο πρόγραμμα διαθέτει διευρυμένα κριτήρια, προκειμένου να επιτρέψει σε περισσότερους πολίτες να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι. Όπως ανέφερε, το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, η μέγιστη αξία του ακινήτου στα 300.000 ευρώ και το ύψος του δανείου στα 230.000 ευρώ, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά όρια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ, ποσοστά ενίσχυσης από 70% έως 95% και δυνατότητα προκαταβολής 60%, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Πρόγραμμα μετεγκατάστασης: Στις 4.000 οι αιτήσεις

Σχετικά με το επιδοτούμενο με 10.000 ευρώ πρόγραμμα μετακόμισης οικογενειών σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος που αντιμετωπίζουν έντονη δημογραφική πίεση, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 4.000 αιτήσεις έως τώρα, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει τον Έβρο, τη Δράμα, το Κιλκίς, τις Σέρρες, την Πέλλα, τη Φλώρινα, την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία.

Εξήγησε ότι η δυνατότητα εγκατάστασης επεκτάθηκε και στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων, καθώς η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και καθημερινής εξυπηρέτησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια οικογένεια που αποφασίζει να μετακομίσει.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Voucher ανεξαρτήτων εισοδήματος

Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις αλλαγές για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπογραμμίζοντας ότι από φέτος οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 37.000 ευρώ.

Η αλλαγή του ηλικιακού ορίου μετάβασης των παιδιών από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς, από τα δυόμισι στα δύο έτη, δημιουργεί επιπλέον θέσεις, ενώ για τη φροντίδα των παιδιών που μένουν εκτός βρεφονηπιακών, υπάρχουν οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», με περισσότερους από 5.200 εγκεκριμένους επιμελητές και 8.700 εγκεκριμένες αιτήσεις οικογενειών.

Market Pass: Αναδρομικά έως 1.000 ευρώ

Η υπουργός παρουσίασε το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας (Market Pass) το οποίο καλύπτει με κουπόνια μηνιαίας αξίας 60 ευρώ, τις αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το μέτρο αφορά σε περίπου 190.000 πολίτες, ενώ η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται για πριν από τα Χριστούγεννα. Καθώς πρόκειται να κατατεθεί συνολικά με τα αναδρομικά, το συνολικό του ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον τρόπο παροχής της βοήθειας, αλλά και την αξιοπρέπεια των πολιτών: τέλος στις ουρές για την παραλαβή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων και στον στιγματισμό, με ελευθερία επιλογής των προϊόντων και των καταστημάτων από κάθε οικογένεια.

Δυσκολία στην καθημερινότητα το αυξημένο κόστος ζωής

Αναφέρθηκε επίσης στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας, τονίζοντας τη σημασία των προδιαγραφών στελέχωσης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και των οικονομικών ελέγχων. Επισήμανε ότι η εποπτεία, η διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των φορέων και η λογοδοσία, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία των παιδιών και την ορθή λειτουργία των δομών.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες, από τα καύσιμα και τα τρόφιμα έως τα ενοίκια, επισημαίνοντας ότι η δυσκολία απόκτησης κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονη στις νεότερες ηλικίες. Κάλεσε τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατφόρμα stegasi.gov.gr, όπου παρουσιάζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, ώστε να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και την πλατφόρμα oikogeneia.gov.gr για τα προγράμματα και τις παροχές στήριξης της οικογένειας.

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