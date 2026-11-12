Αγροτικές ενισχύσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήματα πληρωμής στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Από τις 11 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα πληρωμής οι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αγροτικές ενισχύσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήματα πληρωμής στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
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  • Από τις 11 Νοεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Η διαδικασία αφορά δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-73-2.3, που εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027.
  • Η υποβολή αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 για επενδύσεις σε προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης ΕΕ.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.
  • Η διαδικασία αφορά πληρωμή ήδη ενταγμένων επενδύσεων και δεν αποτελεί νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
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Ξεκίνησε την Τετάρτη (11/11) η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-73-2.3, η οποία εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027 και στηρίζει επενδύσεις στον τομέα της αγροδιατροφής.

Ειδικότερα, η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, όταν το τελικό προϊόν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας προβλέπεται στην απόφαση Α.1238/2026 και επιτρέπει στους δικαιούχους των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων να προχωρήσουν στην υποβολή των αιτημάτων τους για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης.

Πώς υποβάλλονται τα αιτήματα πληρωμής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Για τεχνικά ζητήματα ή διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης του ΠΣΚΕ, η οποία λειτουργεί μέσω της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).

Η νέα δυνατότητα αφορά την πληρωμή ήδη ενταγμένων επενδύσεων και δεν συνιστά νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ δεν καθορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτημάτων.

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