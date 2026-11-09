Αγροτικό πετρέλαιο: Πρώτη πληρωμή από την ΑΑΔΕ σε 918 πρατήρια μέσω του myDiesel

Στην πρώτη πληρωμή εντάχθηκαν 918 πρατήρια, με συνολικό ποσό επιστροφής 208.509,36 ευρώ που αντιστοιχούν σε 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Αγροτικό πετρέλαιο: Πρώτη πληρωμή από την ΑΑΔΕ σε 918 πρατήρια μέσω του myDiesel
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • ΑΑΔΕ πραγματοποίησε την πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ σε 918 πρατήρια, συνολικού ποσού 208.509,36 ευρώ για 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου.
  • Η έκπτωση ΕΦΚ και ΦΠΑ εφαρμόζεται απευθείας στους αγρότες μέσω ψηφιακών εφαρμογών myDiesel και myDieselapp, με βάση την ετήσια δικαιούμενη ποσότητα από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
  • Τα πρατήρια εκδίδουν τιμολόγια με έκπτωση ΕΦΚ, τα οποία επαληθεύονται ψηφιακά και η ΑΑΔΕ επιστρέφει το ποσό δύο φορές την εβδομάδα χωρίς συμψηφισμό με οφειλές.
  • Ο ΦΠΑ επιστρέφεται αυτόματα στη δήλωση ΦΠΑ του πρατηρίου, ενώ οι αγρότες λαμβάνουν την έκπτωση άμεσα στην αντλία.
  • 62 πρατήρια δεν εντάχθηκαν στην πρώτη πληρωμή λόγω μη δήλωσης IBAN και καλούνται να ενημερώσουν τα στοιχεία τους μέσω της εφαρμογής myAADE.
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Την πρώτη πληρωμή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτόν, πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων που διέθεσαν πετρέλαιο κίνησης με έκπτωση του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ σε αγρότες, με τη νέα διαδικασία διάθεσης του αγροτικού πετρελαίου, μέσω των ειδικών ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ myDiesel και myDieselapp.

Στην πρώτη πληρωμή εντάχθηκαν 918 πρατήρια, με συνολικό ποσό επιστροφής 208.509,36 ευρώ που αντιστοιχούν σε 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου που επαληθεύτηκαν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία έως και την Τετάρτη 4/11, 23:59:59.

Πώς λειτουργεί η έκπτωση

Με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι αγρότες προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης για αποκλειστικά γεωργική χρήση απευθείας με έκπτωση του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ, έως τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα, η οποία υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Ο πρατηριούχος που μετέχει στο σύστημα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης με έκπτωση του ΕΦΚ. Το τιμολόγιο καταχωρίζεται στην ψηφιακή εφαρμογή και επαληθεύεται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ (myDATA ή ΦΗΜ).

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ επιστρέφει στο πρατήριο τον ΕΦΚ (0,41 ευρώ ανά λίτρο, μαζί με τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν) χωρίς συμψηφισμό με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη ξεκινά ένας νέος κύκλος επεξεργασίας των επιστροφών, ώστε τα ποσά να φτάνουν στους λογαριασμούς των πρατηρίων τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Ο ΦΠΑ που επιστρέφεται προσυμπληρώνεται αυτόματα στον κωδικό 424 «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών» της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία καταβλήθηκε.

Με τον τρόπο αυτό ο αγρότης έχει την έκπτωση από την πρώτη στιγμή, στην αντλία, και το πρατήριο ανακτά γρήγορα το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν.

Η διαδικασία προβλέπεται στην κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1224/2026, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1239/2026.

Δήλωση λογαριασμού IBAN

Επισημαίνεται ότι 62 επιπλέον πρατήρια δεν έχουν ενταχθεί στην 1η πληρωμή διότι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ τους απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να δηλώσουν τον λογαριασμό τους μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE. Η επιστροφή τους θα καταβληθεί με την πρώτη πληρωμή μετά τη δήλωση.

Η ΑΑΔΕ καλεί όλους τους πρατηριούχους που συμμετέχουν στην εφαρμογή να βεβαιωθούν ότι ο λογαριασμός IBAN τους είναι δηλωμένος και ενημερωμένος.

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