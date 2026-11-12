Τεράστιο το ψηφιακό χάσμα της Ελλάδας στα data center – Νέοι περιορισμοί απειλούν επενδύσεις

Snapshot Η Ελλάδα διαθέτει υποδομές data centers ισχύος μόλις 30 MW, σημαντικά χαμηλότερες από χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως η Αυστρία με 150 MW.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου επιβάλλει οικονομικές δεσμεύσεις και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, δημιουργώντας εμπόδια για επενδύσεις σε data centers.

Οι εγγυητικές επιστολές και τα ετήσια τέλη επιβαρύνουν σημαντικά τα έργα, με παράδειγμα ένα έργο 100 MW που απαιτεί 20 εκατ. ευρώ εγγυήσεις και 1,5 εκατ. ευρώ ετήσιο κόστος ειδικού τέλους.

Η υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον 60% της κατανάλωσης από ΑΠΕ επιπλέκει τα έργα, καθώς απαιτεί συνεργασία με επενδυτές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρά τις δυσκολίες, εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη πενταετία μπορούν να γίνουν επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ που θα αυξήσουν τη συνολική ισχύ των data centers στην Ελλάδα στα 200-250 MW. Snapshot powered by AI

Κι αυτό καθώς η δυναμικότητα τους στη χώρα μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μόλις 30 MW καταναλώνοντας μόνο το 0.1% του παραγόμενου ρεύματος, όταν για παράδειγμα στην Αυστρία, που έχει παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, υπάρχουν υποδομές Data Center ισχύος 150 MW.

Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη ακόμα και αν ολοκληρωθούν τα έργα που σήμερα βρίσκονται σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο και θα ανεβάσουν την ισχύ της χώρας στα 40-60 MW.

Τα στοιχεία αυτά αποκάλυψε ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Data Center Α. Μπεχράκης στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε για δημοσιογράφους ο σύνδεσμος,

Την προσπάθεια της Ελλάδας να γεφυρώσει το ψηφιακό κενό στα Data Center δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το νομοθετικό πλαίσιο για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, που θέτει νέα δεδομένα καθώς συνοδεύεται από σημαντικές οικονομικές δεσμεύσεις και πρόσθετες επιβαρύνσεις, προκαλώντας προβληματισμό στους δυνητικούς επενδυτές.

Πιο συγκεκριμένα το νομοθετικό πλαίσιο θέτει κανόνες όπως εγγυητική επιστολή ύψους 200.000 ευρώ ανά MW, ετήσιο ειδικό τέλος 15.000 ευρώ ανά MW, την υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ στις επιβαρύνσεις προστίθεται και το κόστος των αναγκαίων έργων σύνδεσης και ενίσχυσης του ηλεκτρικού συστήματος.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του συνδέσμου μόνο η εγγυητική επιστολή μεταφράζεται σε χρηματοοικονομική δέσμευση 20 εκατ. ευρώ για ένα έργο 100 MW, ενώ το ετήσιο ειδικό τέλος των 15.000 ευρώ ανά MW ανεβάζει τη σχετική επιβάρυνση στο 1,5 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για την ίδια εγκατάσταση.

Επίσης η υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κάνει ακόμα πιο περίπλοκο το project καθώς θα υπάρχει η εξάρτηση και από τρίτο επενδυτή ο οποίος θα καλείται να αναπτύξει το φωτοβολταϊκό ή αιολικό πάρκο που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του data center.

ΚΙ όλα αυτά τη στιγμή που ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα μπορούσαν να γίνουν έργα ύψους 1 δισ. που θα φτάσουν τη συνολική ισχύ της χώρας σε data center περίπου στα 200-250 MW.

Βέβαια όπως αναφέρουν στελέχη του Greek Data Center Association στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι να περιοριστούν οι κερδοσκοπικές αιτήσεις που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο, και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια και δυσκολίες στους πραγματικούς επενδυτές.

Πάντως οι επενδύσεις σε data center μπορούν να αποφέρουν τεράστια προστιθέμενη αξία γενικότερα στον κλάδο της πληροφορικής που μπορεί να φτάσει και τα 10 δισ. ευρώ.

Για παράδειγμα τα μεγέθη για τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολύ μεγαλύτερα. Σύμφωνα με ενδεικτικές εκτιμήσεις, ένα AI data center ισχύος 1 GW μπορεί να απαιτήσει 8 έως 12 δισ. ευρώ για τις βασικές υποδομές, ενώ με τον πλήρη υπολογιστικό εξοπλισμό το κόστος θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 40 έως 50 δισ. ευρώ.

Για τους διεθνείς επενδυτές, η επιλογή χώρας εγκατάστασης εξαρτάται από το συνολικό κόστος, τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος, την ταχύτητα αδειοδότησης και τη σταθερότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

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