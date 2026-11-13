ΥΠΕΘΟ: Έως 244 ψήφοι για τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών - Η κυβέρνηση ευχαριστεί τα κόμματα

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλειας της Βουλής τα μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ.

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ΥΠΕΘΟ: Έως 244 ψήφοι για τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών - Η κυβέρνηση ευχαριστεί τα κόμματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το 2027 εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής, με έως 244 θετικές ψήφους σε 14 από τα 17 άρθρα.
  • Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση εισοδημάτων, απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση κοινωνικών επιδομάτων.
  • Η κυβέρνηση ευχαρίστησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στήριξή τους, επισημαίνοντας την ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή των μέτρων.
  • Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε 11 από τα 17 άρθρα, καταψήφισε μόνο το άρθρο για τον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων και δήλωσε «ΠΑΡΩΝ» σε τρία άρθρα.
  • Η κατανομή των ψήφων του ΠΑΣΟΚ στα υπόλοιπα 36 άρθρα ήταν ισορροπημένη με 16 «ΝΑΙ», 16 «ΟΧΙ» και 4 «ΠΑΡΩΝ», παρά τις καταγγελίες του κατά των μέτρων.
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Οι κοινωνικές και φορολογικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη των πολιτών το 2027 συγκέντρωσαν ευρύτατες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στην Ολομέλεια της Βουλής, που ξεπέρασαν κατά πολύ την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δεκατέσσερα από τα 17 άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία συγκέντρωσαν έως 244 θετικές ψήφους, επιβεβαιώνοντας την ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή παρεμβάσεων που μειώνουν τους φόρους, ενισχύουν τα εισοδήματα και στηρίζουν τις οικογένειες, τους εργαζόμενους και την ελληνική περιφέρεια.

Ειδικότερα:

244 «ΝΑΙ» στο άρθρο 4, για τις φορολογικές ελαφρύνσεις τρίτεκνων και αγροτών.

240 «ΝΑΙ» στο άρθρο 28, για το επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 15, για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 21, για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 22, για την αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 23, για την αύξηση του επιδόματος γέννησης.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 25, για το οικονομικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης.

223 «ΝΑΙ» στο άρθρο 9, για τον περιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ και την ελάφρυνση επιχειρήσεων σε μικρούς οικισμούς.

222 «ΝΑΙ» στο άρθρο 8, για την κατάργηση προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος συνεπών επαγγελματιών και την εξαίρεση ανήλικων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

215 «ΝΑΙ» στο άρθρο 20, για τη διεύρυνση των δικαιούχων της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

215 «ΝΑΙ» στο άρθρο 51, για τις ρυθμίσεις υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη συγκέντρωσαν επίσης το άρθρο 14, με 198 θετικές ψήφους, το άρθρο 16, με 197 θετικές ψήφους, και το άρθρο 7, με 186 θετικές ψήφους.

«Η κυβέρνηση ευχαριστεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους βουλευτές που στήριξαν τις συγκεκριμένες διατάξεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ισχυρών κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών για μέτρα που ενισχύουν τα εισοδήματα, μειώνουν φορολογικά βάρη και στηρίζουν τις οικογένειες» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, οι πηγές του υπουργείου Οικονομίας σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν πως κατήγγειλε στα λόγια, υπερψήφισε στην πράξη. Όπως επισημαίνουν, στο ίδιο νομοσχέδιο για τα μέτρα της ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ κατέληξε να υπερψηφίσει 11 από τα 17 άρθρα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία σε ονομαστική ψηφοφορία, ενώ σε άλλα τρία δήλωσε «ΠΑΡΩΝ».

Από όλες τις διατάξεις που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να καταψηφίσει μόνο εκείνες που αφορούν τον «κουμπαρά» των παιδιών, τον νέο Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων, τον θεσμό που δημιουργεί αποταμιεύσεις για τη νέα γενιά. Μια πολιτική επιλογή που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα από ένα κόμμα που επικαλείται διαρκώς την πολιτική των ίσων ευκαιριών και την ανάγκη στήριξης των νέων, παρατηρούν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνουν ότι στα υπόλοιπα 36 άρθρα του νομοσχεδίου, η κατανομή των ψήφων του ήταν απολύτως ισορροπημένη: 16 «ΝΑΙ», 16 «ΟΧΙ» και 4 «ΠΑΡΩΝ». Απόλυτη ισοπαλία. Ούτε ένα «ΝΑΙ» περισσότερο, ούτε ένα «ΟΧΙ» λιγότερο.

«Δύο νομοσχέδια μέσα σε λίγες ημέρες και το ίδιο πολιτικό παράδοξο. Όσο ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ τόσο πληθαίνουν τα «ΝΑΙ» στην κάλπη» αναφέρουν καταληκτικά οι ίδιες πηγές.

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