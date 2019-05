Χριστίνα Γλυκού στο Newsbomb.gr: Οι τρόποι «άμυνας» των δανειοληπτών

Όσοι χρωστούν έχουν στη διάθεσή τους 15 εργάσιμες ημέρες να καταθέσουν ανακοπή για ακύρωση αυτής και αναστολή εκτέλεσης.

Η δικηγόρος Γλυκού Χριστίνα μίλησε στο Newsbomb.gr για όσους έχουν οφειλές.

Οι λόγοι ανακοπής είναι κατά βάση οι καταχρηστικοί όροι που εμπεριέχονται στο σύνολο των δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι οφειλέτες, με δεδομένο ότι οι συμβάσεις αυτές ήταν συμβάσεις προσχώρησης (take it or leave it). Σύμφωνα με την κ. Γλυκού «ο οφειλέτης δεν ήταν σε θέση αφενός να κατανοήσει πολλούς από τους όρους αυτούς, αφετέρου να διαπραγματευτεί και να τους τροποποιήσει».

Ήδη δε όλο και περισσότερες αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων (πάρα και την ύπαρξη αντίθετη νομολογίας) κάνουν δεκτούς τους προβληθέντες λόγους ανακοπής και αναστέλλουν την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής ή ακυρώνουν αυτή. «Σε κάθε περίπτωση δέον είναι ο οφειλέτης να ενημερώνει κατευθείαν τον νομικό του σύμβουλο μόλις παραλάβει διαταγή πληρωμής, ώστε να αμυνθεί το συντομότερο δυνατό και να μην χαθούν οι δικονομικές προθεσμίες» τόνισε η κ. Γλυκού. Παράλληλα σύμφωνα με την κ. Γλυκού θα πρέπει να ξεκινήσει «εξωδικαστική προσπάθεια ρύθμισης με το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα για βιώσιμη ρύθμιση της οφειλής του, ειδικά αυτή την περίοδο που η "βεντάλια" των τρόπων ρύθμισης και των διαθέσιμων τραπεζικών προϊόντων έχει "ανοίξει" και οι τράπεζες προέρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τέλος η κ. Γλυκού αναφέρει «Η χρήση τόσο των δικονομικών "όπλων" του οφειλέτη, όσο και των εξωδικαστικών οδηγεί στις περισσότερες των περιπτώσεων σε αποφυγή πλειστηριασμών και κατασχέσεων και δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να προστατεύσει την περιουσία του, να ρυθμίσει βιώσιμα και να αποπληρώσει τις οφειλές του».

