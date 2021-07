Δένδιας: Απόλυτος συντονισμός για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας

Ν. Δένδιας: Απόλυτος συντονισμός και στενή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου για τα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «είχα την τιμή να γίνω δεκτός από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου και των δύο ομάδων μας. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση για τα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας. Από κει και πέρα, σε απόλυτο συντονισμό θα κινηθούμε και στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε, νομίζουμε, ο ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ανεχθούν την τουρκική παραβατικότητα, την επιβολή τετελεσμένων επί του εδάφους».

Δήλωση ΥΠΕΞ @NikosDendias σε δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Πρόεδρο Κύπρου @AnastasiadesCY



? https://t.co/HKK6TPJfdb pic.twitter.com/uRe1VFBLns — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 21, 2021

Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias έγινε σήμερα δεκτός από Πρόεδρο Κύπρου @AnastasiadesCY παρουσία του ΥΠΕΞ @Christodulides - στενή συνεργασία & συντονισμός μεταξύ ???? https://t.co/o52UCuXx1Y — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 21, 2021

Αυστηρό και σαφές μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση “Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence” την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA), ξεκαθάρισε πως «οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας "εναλλακτικές" ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Δεν θα νομιμοποιήσετε τα παράνομα πεπραγμένα σας στην Κύπρο