Μητσοτάκης για Τσίπρα: Θέλει να φανεί trendy, κινδυνεύει να γίνει cringe 

Την εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ, άνοιξε με ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε αιχμές για την καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ «χάου του» αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ, της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, με τίτλο «European Youth Day - Powered by ONNED», στην αίθουσα «Ιφιγένεια» του «Ελληνικού Κόσμου», άνοιξε με ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας μεταξύ άλλων αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της επικοινωνιακής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, «χάου του».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «κάποιους που, αντί για λύσεις, προτείνουν σποτακια με "how to", χωρίς να έχουν το "know how" και με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringe».

Μιλώντας για τις επικείμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «Το στοίχημα στη δεύτερη τετραετία θα είναι καλύτεροι μισθοί σε μια καλύτερη καθημερινότητα, με αιχμή το πρόγραμμα στέγης», ενώ απευθυνόμενος συνολικά στους νέους ανέφερε πως: «Δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβερνησίας. Αυτή η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης, να γίνει εντολή για δεύτερη φορά στην προκοπή. Η χώρα έχει ανάγκη τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη συνέπεια».

Σχετικές ειδήσεις

Μητσοτάκης στο Newsbomb.gr: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης - Τι είπε για ρύθμιση 120 δόσεων

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έρχεται νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο το 2024

Μητσοτάκης για «μαξιλάρι ασφαλείας»: Η αφοπλιστική απάντηση