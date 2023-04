Βασίλης Κικίλιας: «Η τουριστική σεζόν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς»

Θετικά τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια κατά το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση στη διακίνηση επιβατών κατά 36,5% κατέγραψαν τον Μάρτιο τα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022, ενώ αύξηση 3,3% καταγράφηκε και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑ, συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε 52,8% και 2,9% συγκριτικά με τους πρώτους τρεις μήνες του 2022 και του 2019 αντίστοιχα.

«Επιβατική κίνηση Μαρτίου στα αεροδρομια: Αύξηση +36,5% vS 2022 Αύξηση +3,3% vS 2019. Επιβατική κίνηση α ´ τριμήνου: Αύξηση +52,8% vS 2022 Αύξηση +2,9% vS 2019. Τα στοιχεία της ΥΠΑ επιβεβαιώνουν ότι η σεζόν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς» σχολίασε σε tweet του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.