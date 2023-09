Στέφανος Κασσελάκης: Γενικότητες χωρίς αρχή, μέση και τέλος...

Τίποτα με μπόλικο καθόλου η τοποθέτηση του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου...

Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο Διαρκές Συνέδριο σχολίασε ότι «τα μεγάλα συμφέροντα» της χώρας έχουν «λυσσάξει» μαζί του, γιατί «δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος που επιφανειακά έπρεπε να ανήκει σε αυτούς, αποφασίζει να επιστρέψει από το εξωτερικό για να τους εκθέσει και να τους κερδίσει». Είπε ότι τον εκφράζουν πλήρως οι αξίες της Αριστεράς, «μια στάση ζωής για δικαιοσύνη, ανεκτικότητα, και προστασία στον αδύναμο...».

Γενικότητες χωρίς αρχή, μέση και τέλος...

Talk of the town το τελευταίο διάστημα είναι αναμφίβολα ο εξ Αμερικής υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος αν και βομβαρδίζει καθημερινώς τα social media με βιντεάκια από τις life style δράσεις, δεν έχει καταφέρει να απαντήσει με συγκροτημένα επιχειρήματα σε αρκετά ερωτήματα που αφορούν στην επιχειρηματική και την πανεπιστημιακή του κατάρτιση. Τα ερωτήματα τα θέτει βεβαίως το ίδιο το κοινό εις το οποίο απευθύνεται ο κ. Κασσελάκης, τον οποίο αρκετοί αποκαλούν «εφοπλιστή χωρίς καράβια», «λαϊκό παιδί της Εκάλης» και διάφορα άλλα χαριτωμένα.

Παραθέτουμε μερικά από τα εύλογα ομολογουμένως ερωτήματα τα οποία ανέκυψαν από τις αναφορές του ιδίου, τόσο για τις νομικές περιπέτειες του πατέρα του, όσο και από τα λεγόμενά του ότι είναι σπουδασμένος στα καλύτερα πανεπιστήμια και ότι είναι κορυφαίος επιχειρηματίας.

Ερώτημα 1ο:

Τελικά στα 15 του ξενιτεύτηκε «από ανάγκη» στις ΗΠΑ και «είχε την τύχη» να τελειώσει το λύκειο σε «ένα από τα πιο ιστορικά σχολεία» εκεί ή απλά λόγω της 2ης θέσης που έλαβε στη «μαθηματική βαλκανιάδα» πήγε για λίγους μήνες σε ένα σχολείο στις ΗΠΑ ως τύπου ευρωπαϊκού Erasmus (stage) πρόγραμμα και συνέχισε κανονικά τη σχολική του ζωή στο Κολλέγιο Αθηνών από το οποίο όπως δηλώνει ο ίδιος αποφοίτησε το 2005; Τι από τα δύο είναι αλήθεια και τι ψέμα;

Ερώτημα 2ο:

Έγινε δεκτός με πλήρη υποτροφία στο University of Pensilvania (USA - IVY League University) σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή πήγε εκεί με συστατική και βοήθεια από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και επωφελήθηκε αποδοχής της αίτησης του και μη καταβολής πλήρων διδάκτρων επειδή η μητέρα του ήταν ήδη καθηγήτρια εκεί;

Ερώτημα 3ο:

Γιατί δεν απαντάει με λεπτομέρειες τι συνέβη με το παραδικαστικό που χρεοκόπησε τον πατέρα του; Ήταν παραδικαστικό ή μια δικαστική διαμάχη του πατρός του με τον δικηγόρο που είχε στην εταιρεία του;

Ερώτημα 4ο:

Ποιος ακριβώς τον βοήθησε να γίνει εφοπλιστής; Διότι αυτά που λέει ότι πήρε δάνειο απλά και μόνο με την προσωπική του εγγύηση δεν γίνονται ούτε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.



Καραβοκύρης χωρίς καράβια

Ενώ αρχικά δήλωνε «αυτοδημιούργητος εφοπλιστής» τις τελευταίες ημέρες ο Στέφανος έχει αρχίσει και λέει ότι είναι εφοπλιστής χωρίς καράβια. Πώς όμως μπήκε στο χώρο της ναυτιλίας;

Οι πληροφορίες λένε ότι εισήχθη με τη βοήθεια του Σαντορινιού εφοπλιστή Μάρκου Νομικού, της γνωστής εταιρείας A.M. Nomikos. Μάλιστα ο κ. Κασσελάκης, σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται συγγενικά με την εφοπλιστική οικογένεια. Ο κ. Κασσελάκης ήταν τα τελευταία χρόνια ανώτερο στέλεχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας, των SwiftBulk και SwiftTankers. Στην πορεία ο κ. Κασσελάκης ίδρυσε τη ναυτιλιακή εταιρεία Tiptree Marine. Πάντως εάν κανείς ανατρέξει στο βρετανικό μητρώο επιχειρήσεων θα διαπιστώσει πως Νομικός και Κασσελάκης εμφανίζονται από κοινού στη Διοίκηση της Swiftbulk Holding Co. Limited, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα πλοία της Tiptree Marine που και αυτή είχε δεσμούς με την ελληνική ναυτιλιακή A.M. Nomikos.

Ακόμα πάντως δεν έχουμε καταλάβει αν έχει καράβια, αν παραμένει στο χώρο του εφοπλισμού. Είναι εφοπλιστής; Είναι πλοιοκτήτης; Ή μήπως είναι μπροστινός κάποιου άλλου σε ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί από τον ίδιο, ούτε βεβαίως το πώς κατάφερε να πάρει δάνεια με προσωπική του εγγύηση.

Σε ότι αφορά στην εταιρεία του πατέρα του Στέφανου Κασσελάκη, λέει πως αυτός βρέθηκε σε μία δίνη όταν κατηγορήθηκε από συνέταιρό του στην εταιρεία που είχε με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ναυτιλιακών χρωμάτων και επιχρισμάτων. Το κατηγορητήριο σε βάρος του πατέρα του Κασσελάκη έλεγε πως παρουσίαζε στον συνεταίρο του ανύπαρκτες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, τις οποίες εκείνος (συνέταιρος) πιστεύοντας ως αληθινές πλήρωνε. Η δικαστική απόφαση ανέφερε πως «διαβεβαίωσαν ψευδώς τον εγκαλούντα ότι η πρώτη εγκαλούσα είχε οφειλές σε δύο μεγαλοπρομηθευτές της ύψους 800.000 ευρώ, οπότε υπήρχε άμεση ανάγκη χρηματοδότησης της εταιρίας οι κατηγορούμενοι επέδειξαν μια ψευδή λογιστική αποτύπωση (ισοζύγιο). Με τις ψευδείς αυτές παραστάσεις ο εγκαλών πείστηκε και κατέβαλε στις 21-2-2003 ως δάνειο το ποσό των 600.000 ευρώ».

Ο πατέρας του Κασελάκη και διαχειριστής της εταιρείας, στην οποία ποσοστό 10% είχε ο γιος του, ανήλικος τότε, όμως κρατούσε για τον ίδιο τα χρήματα προκαλώντας ζημιά στον συνεταίρο. «Δεν το εισήγαγε στο ταμείο της τελευταίας της οποίας είχε τη διαχείριση, αλλά το ενσωμάτωσε στην περιουσία του ιδιοποιούμενος αυτό παράνομα», αναφερόταν στη δικαστική απόφαση. Ο Κασσελάκης μετά την καταδικαστική απόφαση είχε προσφύγει και στον Άρειο Πάγο, όμως η προσφυγή του απορρίφθηκε. Παρεμπιπτόντως αν διαβάσετε την απόφαση του Αρείου Πάγου θα δείτε εμπλοκή και του γιου του, Στέφανου...

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου (Απόφαση 330/2011 – Ε’ ΠΟΙΝΙΚΕΣ), που είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, γίνεται λόγος για εμπλοκή ενός "Σ. Κ.”, υιού του "Θ.Κ.”. Είναι παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για απάτη, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 ευρώ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος στην ουσία ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.



Εξηγώντας επιφανειακά την υπόθεση με το πατέρα του Στέφανου Κασσελάκη, κάτοχο του 5% της παγκόσμιας παραγωγής ναυτιλιακών χρωμάτων, ο δικηγόρος του κ. Καπνισάκης είπε: «Είχε μία εμπορική αντιδικία με ορισμένους προμηθευτές του εξωτερικού με τους οποίους συνεργαζόταν, προσέφυγε σε έναν δικηγόρο, τον εμπιστεύτηκε γιατί δεν ασχολούταν ο ίδιος με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, του ανέθεσε την οικονομική και τη νομική εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της προσωπικής του περιουσίας… έπειτα ο εν λόγω δικηγόρος ζητούσε και ελάμβανε εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια ότι εκπροσωπεί τον Θεόδωρο Κασσελάκη και κάποια στιγμή μέσω κυπριακών εταιρειών, ισχυρίστηκε ότι ο Θεόδωρος Κασσελάκης τού χρωστούσε χρήματα». Τελικώς ο πατέρας του Κασσελάκη αθωώθηκε, αλλά το παραδικαστικό κύκλωμα δεν προκύπτει από κάπου…

Ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τις αναφορές για το παραδικαστικό;

Στη συνέχεια, το 2008-09 έγινε παραπομπή του πατέρα Κασσελάκη στο δικαστήριο.

Αργότερα, υπήρξε μία ενέργεια ώστε η πλευρά Κασσελάκη να μην παραπεμφθεί στο Εφετείο για τη συγκεκριμένη δίκη, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη το 2015 μετά από πολλές αναβολές, και ο κ. Κασσελάκης αθωώθηκε.

Σχετικές ειδήσεις