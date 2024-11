Η Ελλάδα παραλαμβάνει την εν πλω Διοίκηση της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ - Δένδιας: Ιστορική στιγμή

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Τζιμπουτί, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή παράδοσης - παραλαβής της εν πλω Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ από τον Ιταλό Υποναύαρχο Massimo Bonu στον Έλληνα Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη, επί του ιταλικού πλοίου ITS ANDREA DORIA.

Ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον νέο Διοικητή, τού ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και έκανε λόγο για ιστορική στιγμή.

«Η ανάληψη της εν πλω διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ @EUNAVFORASPIDES από το Πολεμικό Ναυτικό μας @NavyGR και από τον Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ, είναι μία ιστορική στιγμή. Επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της χώρας μας ως εγγυήτριας δύναμης για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην τελετή παράδοσης - παραλαβής επισήμανε:

«Θα ήθελα να ευχηθώ στον Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ που θα αναλάβει τη θέση του Υποναυάρχου Massimo Bonu στην τακτική διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, κάθε επιτυχία. Η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ @EUNAVFORASPIDES είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα. Τα ευρωπαϊκά πλοία, εκτός από την ειρήνη και την ασφάλεια, υπερασπίζονται τα συμφέροντα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, η οποία είναι σημαντική για την οικονομία της ΕΕ και τους Ευρωπαίους πολίτες. Η παρουσία μας στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι μια παρουσία που συμβολίζει την αταλάντευτη προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο των Θαλασσών. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους στην ΕΕ συμμετέχουν στην Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. (από τον χαιρετισμό μου κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής της εν πλω Διοίκησης της Επιχείρησης Ασπίδες επί του ιταλικού πλοίου ANDREA DORIA)».

Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε επί του αντιτορπιλικού του Ιταλικού Ναυτικού ITS “ANDREA DORIA”, παρευρέθηκε από την Κυβέρνηση του Τζιμπουτί ο Υπουργός Άμυνας Hassan Omar Mohamed Bourhan.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Διοικητής της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ, ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού του Τζιμπουτί, Πλοίαρχος Ahmed Daher Djama, ο Αρχηγός του Ιταλικού Επιτελείου Άμυνας Στρατηγός Luciano Portolano, η Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τζιμπουτί Sylvie Tabesse, ο Πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Αιθιοπία με παράλληλη διαπίστευση στο Τζιμπουτί Agostino Palese, καθώς και η Επίτιμη Πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί Αικατερίνη Στουραΐτη.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της τελετής, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε:

«Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσα σε υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση του Τζιμπουτί για τη θερμή της φιλοξενία, καθώς και για την πολύτιμη προσφορά της, αναφορικά με την παροχή διοικητικής μέριμνας στην επιχείρηση “ASPIDES”. Το Τζιμπουτί αποτελεί τον εταίρο-κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημείο του κόσμου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον καλό μου φίλο, Ύπατο Εκπρόσωπο Josep Borrell για τον ηγετικό του ρόλο κατά την προετοιμασία, την εκκίνηση και την υποστήριξη της επιχείρησης “ASPIDES”.

Πρέπει να ομολογήσω πως είμαι περήφανος που συμμετέχω στη σημερινή τελετή.

La nostra presenza qui oggi ha un’importanza immensa. Non solo per la difesa dei nostri valori comuni, ma anche per il potente simbolismo che incarna. Dimostra ciò che l’Europa può realizzare quando affrontiamo sfide comuni con solidarietà, unità e determinazione incrollabile.

(Ανεπίσημη μετάφραση: Η παρουσία μας εδώ σήμερα είναι τεράστιας σημασίας. Όχι μόνο για την υπεράσπιση των κοινών μας αξιών, αλλά και για τον ισχυρό συμβολισμό που ενσωματώνει. Αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η Ευρώπη όταν αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις με αλληλεγγύη, ενότητα και ακλόνητη αποφασιστικότητα).

Είναι η τρίτη φορά που επισκέπτομαι το Τζιμπουτί από την εκκίνηση της επιχείρησης, οκτώ μήνες πριν.

Η Επιχείρηση “ASPIDES”, που παίρνει το όνομά της από τα Ελληνικά, είναι μια αμυντική επιχείρηση. Είναι παρόλα αυτά, και η μεγαλύτερης κλίμακας επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Kαι η υλοποίησή της είναι καθόλα συμμορφωμένη με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιταλία και τον Υπουργό Άμυνάς της, τον καλό μου φίλο Guido Crosetto, έναν από τους Υπουργούς Άμυνας με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη. Έναν Υπουργό με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό όραμα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Διοικητή Δύναμης της Επιχείρησης “ASPIDES”, Υποναύαρχο Massimo Bonu, για την πολύτιμη συνεισφορά του σε αυτήν.

Θα ήθελα να ευχηθώ στον Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ κάθε επιτυχία στο έργο του. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην Επιχείρηση και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Σας ευχαριστώ».

Σημειώνεται πως η Ελλάδα πέρα από την εν πλω Διοίκηση έχει και τη Διοίκηση όλης της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ καθώς επικεφαλής της είναι ο Διοικητής της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ, ενώ η έδρα της Επιχείρησης είναι στη Λάρισα.

Υπερήφανος που παρίσταμαι στην τελετή παράδοσης – παραλαβής της εν πλω Διοίκησης της Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ @EUNAVFORASPIDES από τον Ιταλό Υποναύαρχο Massimo Bonu στον Έλληνα Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ, επί του ιταλικού πλοίου ITS ANDREA DORIA.

Η παρουσία μας εδώ σήμερα… pic.twitter.com/6LOpjj0YNQ — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 2, 2024

Θα ήθελα να ευχηθώ στον Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ που θα αναλάβει τη θέση του Υποναυάρχου Massimo Bonu στην τακτική διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, κάθε επιτυχία.



Η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ @EUNAVFORASPIDES είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού… pic.twitter.com/QUXX2lQCiU — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 2, 2024

Κατά την παραμονή του στο Τζιμπουτί, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε τη Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ, η οποία συμμετέχει στην Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ της ΕΕ.

Πέρα από την υπερηφάνεια για την Ελληνική Σημαία που κυματίζει στον ιστό της Φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, εξέφρασε στο πλήρωμα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο που επιτελεί και ευχήθηκε να τους υποδεχθεί ασφαλείς στη Σαλαμίνα.

Στην Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ, η οποία συμμετέχει στην Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ @EUNAVFORASPIDES, της ΕΕ. Πέρα από την υπερηφάνεια για την Ελληνική Σημαία που κυματίζει στον ιστό της Φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, εξέφρασα στο πλήρωμα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο που… pic.twitter.com/QOUDLHI0CZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 2, 2024

Ακολούθως, ο Υπουργός επισκέφτηκε τη ναυλοχούσα επί του λιμένα Τζιμπουτί Φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ», στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (EUNAVFOR ASPIDES). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη της Φρεγάτας σχετικά με την αποστολή της.

Απευθυνόμενος προς το πλήρωμα της Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ», ο κ. Δένδιας επεσήμανε :

«Κατ’ αρχήν, θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που σας ξαναβλέπω εδώ στο Τζιμπουτί, στην Ερυθρά Θάλασσα και θα ήθελα να σας πω ότι η σημερινή ημέρα έχει μεγάλη σημασία για εμάς στην Ελλάδα, νομίζω και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σήμερα αναλαμβάνει την εν πλω Διοίκηση της Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» το δικό μας το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με τον Αρχιπλοίαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη.

Είναι μία στιγμή που επιβεβαιώνει το ρόλο που θέλει να παίξει η Πατρίδα μας. Το ρόλο που θέλει να παίξει στη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και στη διασφάλιση της τήρησης των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Καταλαβαίνετε η κάθε μια και ο καθένας από εσάς πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Πατρίδα μας. Ο άλλος λόγος που είμαι εδώ όμως, είναι να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Όχι μόνο την προσωπική μου ευγνωμοσύνη, αλλά την ευγνωμοσύνη και της ελληνικής κοινωνίας για αυτό που κάνετε και για αυτό που προσφέρετε.

Δεν θα σας κρύψω αυτό που σας είπα στον Ναύσταθμο πριν ξεκινήσετε για την αποστολή σας. Ξέρω πολύ καλά ότι σας στείλαμε, ότι βρίσκεστε σε μια περιοχή κινδύνου.

Όμως, πέρα από την υπερηφάνεια που νιώθει κανείς βλέποντας τη σημαία μας να κυματίζει εδώ, εξήγησα προηγουμένως γιατί αυτή η Επιχείρηση είναι σημαντική για κάθε Ευρωπαίο πολίτη και κυρίως για κάθε Έλληνα πολίτη.

Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω σε εσάς, αλλά και στις οικογένειές σας, που σας σκέφτονται και εύχονται για την επιστροφή σας, τις θερμές ευχαριστίες μου για το σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά. Δεν μπορώ να σφίξω το χέρι της κάθε μιας και του κάθε ενός από εσάς.

Θα μου επιτρέψετε όμως συμβολικά να χαιρετίσω την πρώτη γυναίκα που μετέχει στο πλήρωμα, που βρίσκεται όπως σας μιλώ στα αριστερά μου.

Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια!».