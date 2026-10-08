Ανδρουλάκης: Μείωση ΦΠΑ σε όλα τα μικρά νησιά και ενίσχυση των αλιέων – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνησ

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα μικρά νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, χωρίς γεωγραφικές εξαιρέσεις, και τη δημιουργία μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ για μεγαλύτερα νησιά.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά έκτακτη ενίσχυση των αλιέων με επιδότηση έως 50 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου για την περίοδο από 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για ανεπαρκή αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Ο Ανδρουλάκης επικρίνει την κυβερνητική πολιτική για τη στεγαστική κρίση, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση για αύξηση των οικοδομήσιμων χώρων θα επιδεινώσει την τσιμεντοποίηση και δεν θα εξασφαλίσει προσιτή στέγη.

Προτείνει την κατάργηση της Golden Visa, την απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης για ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος και την επιτάχυνση των σχεδίων πόλης ως μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αδιαφορία στα κοινωνικά ζητήματα και προβλέπει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια θα ενισχύσει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Snapshot powered by AI

Στις δύο τροπολογίες που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τη νησιωτική Ελλάδα και τους αλιείς επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία, τη δευτερολογία και την τριτολογία του στη Βουλή, αντιπαρατιθέμενος με τον υπουργό Βασίλη Κικίλια για το δημοσιονομικό κόστος και την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η πρώτη τροπολογία προβλέπει την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της χώρας με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, χωρίς γεωγραφικές εξαιρέσεις.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει λόγος ένας κάτοικος των Κυκλάδων να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από έναν κάτοικο των Δωδεκανήσων ή του Βορείου Αιγαίου, όταν όλοι επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος της νησιωτικότητας.

Μάλιστα, απαντώντας στις κυβερνητικές ενστάσεις περί δημοσιονομικών περιορισμών, προσδιόρισε το κόστος της επέκτασης του μειωμένου ΦΠΑ σε μόλις 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ.

«Τόσο μεγάλο είναι, κύριε Κικίλια; Επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της χώρας και είναι μη εφαρμόσιμο; Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Μια μικρή δόση από τις απευθείας αναθέσεις που κάνετε είναι, κύριε Κικίλια, αυτά τα 25 εκατομμύρια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια τροπολογία προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 και έως 130.000 κατοίκους που δεν απολαμβάνουν ήδη μειωμένους συντελεστές.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το μέρος των εσόδων από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος και του μειωμένου συντελεστή θα επιστρέφει στα ίδια τα νησιά, μέσω ειδικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση υποδομών υγείας, παιδείας, οδικών δικτύων και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη Ρόδο, σημειώνοντας ότι για κάθε τρία ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων αντιστοιχεί μόλις ένα ευρώ κρατικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα η τουριστική ανάπτυξη να μη μεταφράζεται σε αντίστοιχη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων.

«Για να κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μια "χρυσή" αγελάδα για να εισπράττει το κράτος, χωρίς να βελτιώνεται η ζωή τους» σημείωσε.

Στην τριτολογία του επέμεινε ότι ο υπερτουρισμός δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών αλλά και από τις αντοχές των τοπικών υποδομών, υποστηρίζοντας ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, που θα συνδέει την τουριστική ανάπτυξη με την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση.

Ενίσχυση των αλιέων με έως 50 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου

Η δεύτερη τροπολογία του ΠΑΣΟΚ αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλιείας, με επιδότηση έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε επαρκώς τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Όπως σημείωσε, μέσω του σχετικού ευρωπαϊκού πλαισίου μπορεί να καλυφθεί έως και το 70% της πρόσθετης δαπάνης καυσίμων που προκάλεσε η κρίση, δυνατότητα την οποία έχουν ήδη αξιοποιήσει άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Μάλτα.

«Δεν μπορεί η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως το 70% της επιβάρυνσης και εσύ να το αρνείσαι, κ. Κικίλια. Μήπως πάλι χρειάζεστε νέα επιστολή στην κ. Φον ντερ Λάιεν; Νέα επιστολή κοροϊδίας;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν κλάδο που βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων αλλά και με την ανεπαρκή προστασία απέναντι στην παράνομη αλιευτική δραστηριότητα τρίτων χωρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, επέκρινε τη λιμενική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η ανάθεση κεντρικού ρόλου στο Υπερταμείο δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ολοκληρωμένη δημόσια στρατηγική για τα λιμάνια της χώρας.

Σφοδρή επίθεση για το στεγαστικό

Πέρα από τις δύο τροπολογίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης αφιέρωσε σημαντικό μέρος της κοινοβουλευτικής του παρέμβασης στη στεγαστική κρίση, εξαπολύοντας ιδιαίτερα οξεία επίθεση στον πρωθυπουργό για την πρότασή του να δοθούν πρόσθετα οικοδομήσιμα τετραγωνικά ως κίνητρο αύξησης της προσφοράς κατοικιών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβερνητική επιλογή θα οδηγήσει σε περαιτέρω τσιμεντοποίηση της Αθήνας, χωρίς να εξασφαλίζει προσιτή στέγη για τους νέους και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

«Δεν ενδιαφέρει κανέναν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θέλει να γεμίσει τσιμέντο το Λεκανοπέδιο; Ότι το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα της γενιάς μου, τη στέγαση, την κάνει μπίζνα για τους μεγαλοεργολάβους;» ανέφερε στη δευτερολογία του.

Μάλιστα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί μπόνους δύο και τριών ορόφων, οδηγώντας στη δημιουργία νέων «αστικών χαραδρών», ενώ στην τριτολογία του υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν θα αντέξουν ούτε στον έλεγχο της συνταγματικότητας, επικαλούμενος προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αντιπρότεινε την κατάργηση της Golden Visa, την απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος κατά την ανανέωση της σχετικής άδειας και την επιτάχυνση των σχεδίων πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις συνέπειες της στεγαστικής κρίσης για τη νέα γενιά, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνεται μια «κοινωνία της κληρονομικής ισχύος», στην οποία η πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία εξαρτάται από την περιουσία των γονέων.

«Όσοι δεν έχουν περιουσία και ακίνητα ή δεν είχαν την τύχη οι γονείς τους να αποκτήσουν από τους παππούδες τους για να τους τα μεταβιβάσουν, θα δουλεύουν για 1.000 και 1.200 ευρώ για να πληρώνουν 700 και 800 ευρώ την γκαρσονιέρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ε, όχι. Πάει πολύ» τόνισε.

«Η αλαζονεία σας θα πληρωθεί στις εκλογές»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να δώσει συνολικό πολιτικό χαρακτήρα στην αντιπαράθεση, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αδιαφορεί για τις κοινωνικές ανάγκες και ευνοεί συστηματικά τους ισχυρούς.

«Περιφρονείτε τα κοινωνικά ζητήματα. Είτε είναι οι νέοι, είτε είναι οι συνταξιούχοι, είτε είναι οι αγρότες, είτε είναι οι κτηνοτρόφοι, είτε είναι οι αλιείς» υποστήριξε.

Συνέδεσε, τέλος, την κυβερνητική πολιτική με τις επόμενες εθνικές εκλογές, προειδοποιώντας πως «αυτή η αλαζονεία σας θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό», ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια θα μετατραπεί σε «τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές».

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