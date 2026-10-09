Άννα Παπαδοπούλου: «Καλλιεργείται μία "αντρική σχολή" στο ΠΑΣΟΚ - Ξεχειλίζει η μαγκιά»

Snapshot Η Άννα Παπαδοπούλου κατήγγειλε προσωπική επίθεση, εξύβριση και απειλή από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής και μετά από αυτήν.

Η κ. Παπαδοπούλου δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ως έμφυλη και ακατάλληλη.

Κατήγγειλε ότι στο ΠΑΣΟΚ καλλιεργείται μια αντρική, επιθετική κουλτούρα, η οποία εκφράζεται και μέσω επιθέσεων σε μέλη της ΕΛ.Α.Σ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια θεωρεί ότι οι επιθέσεις εναντίον της αποτελούν στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ενόψει πιθανής συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Η Άννα Παπαδοπούλου σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του κ. Κωνσταντόπουλου για τη συμπεριφορά του. Snapshot powered by AI

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου, μίλησε σχετικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε σε εκπομπή του ΑΡΤ TV με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε η κ. Παπαδοπούλου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής στην οποία βρέθηκε μαζί με τον κ. Κωνσταντόπουλο, δέχτηκε «προσωπική επίθεση» επί 5 λεπτά, με αφορμή την απόφασή της να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ και να ενταχθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε εξύβριση και απειλή εναντίον της, αφού έσβησαν οι κάμερες. Όπως δήλωσε,ο κ. Κωνσταντόπουλος κοπάνησε την καρέκλα, αναφέροντας ότι αυτό ακούγεται στο βίντεο, ενώ στη συνέχεια την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της δύο φορές.

Μάλιστα η ίδια δήλωσε ότι φοβήθηκε από την κίνησή του, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Κτιστάκης, επενέβη λέγοντάς του να απομακρυνθεί. «Φυσικά αισθάνθηκα απειλή, γιατί να με πλησιάσει;», απάντησε στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, όπως δήλωσε, ο κ. Κωνσταντόπουλος σταμάτησε να της επιτίθεται μόλις εκείνη του είπε ότι θα του κάνει μήνυση για τον χαρακτηρισμό «σκουπίδι», ενώ στη συνέχεια της ζήτησε συγνώμη, την οποία δεν δέχτηκε.

Όπως εξήγησε η κ. Παπαδοπούλου, δεν δέχτηκε τη συγνώμη του, καθώς θεωρεί ότι η συμπεριφορά του είχε έμφυλα χαρακτηριστικά και δεν πιστεύει ότι θα μιλούσε με τον ίδιο τρόπο αν καθόταν απέναντί του ένας άνδρας πολιτικός. Η ίδια αναρωτήθηκε τι θα σκεφτόταν μία γυναίκα που δέχεται κακοποιητική συμπεριφορά στο σπίτι της, αν δει πως αποδέχεται τη συγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου.

«Πολύ "αντιλίκι" στο ΠΑΣΟΚ – Ξεχειλίζει η μαγκιά»

Η κ. Παπαδοπούλου εξήγησε πως η επίθεση εναντίον της έχει διπλή διάσταση, καθώς πρόκειται για μία προσωπική επίθεση με έμφυλο χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αποτελεί και μία στρατηγική του ΠΑΣΟΚ εναντίον στελεχών της ΕΛ.Α.Σ.

Μάλιστα, δήλωσε ότι από την ώρα που αποφάσισε να πάει στην ΕΛ.Α.Σ. δέχεται συστηματικά επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς, είτε επώνυμους είτε ανώνυμους, που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως δήλωσε, θεωρεί πως μέσα στο κόμμα καλλιεργείται μία συγκεκριμένη κουλτούρα, μία γραμμή, την οποία ακολούθησε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Εξήγησε ότι καλλιεργείται ένα «αντριλίκι» στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα αν αυτό ξεκινά από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. «Ξεχειλίζει η μαγκιά», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι συστηματικές επιθέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ εναντίον μελών του κόμματος της ΕΛ.Α.Σ. αποτελούν μία στρατηγική για την προαποφασιμένη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Τέλος, επανέλαβε την απόφασή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον του κ. Κωνσταντόπουλου.

Διαβάστε επίσης