Και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ σήμερα η Μυρτώ Κοροβέση

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη και τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ σήμερα η Μυρτώ Κοροβέση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Μυρτώ Κοβέση εντάσσεται επίσημα σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά από συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
  • Με την προσχώρησή της, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αυξάνεται σε 36 βουλευτές.
  • Η Κοροβέση είχε προηγουμένως πολιτική πορεία από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Στέφανο Κασσελάκη, πριν αποχωρήσει και γίνει ανεξάρτητη βουλευτής.
  • Η ανακοίνωση της ένταξής της συμπίπτει με τα σημερινά συλλαλητήρια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη δημοσιότητα της κίνησης.
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Την ένταξη ακόμη μίας βουλευτή στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα επισημοποιεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ, καθώς η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μυρτώ Κοροβέση αναμένεται να συναντηθεί στις 12:00 με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή.

Με την προσχώρησή της, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα αριθμεί πλέον 36 βουλευτές, στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η μεταγραφή της Μυρτώς Κοροβέση είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί την περασμένη Κυριακή, όταν η ίδια έδωσε το «παρών» στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω, για την επέτειο των 45 ετών από την εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981. Εκεί είχε θερμή υποδοχή από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που την ήθελαν ένα βήμα πριν από την ένταξή της.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη και τώρα στο ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική διαδρομή της Μυρτώς Κοροβέση τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει αρκετές μετακινήσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Υπήρξε υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023 στην Ανατολική Αττική, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το κόμμα και ακολούθησε τον Στέφανο Κασσελάκη, αναλαμβάνοντας μάλιστα τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Τον Ιούλιο του 2026 ορκίστηκε βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, μετά την παραίτηση του τελευταίου και την άρνηση του πρώτου επιλαχόντα, Χρήστου Σπίρτζη, να αναλάβει την έδρα. Αμέσως μετά την ορκωμοσία της ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 28 Ιουλίου ανακοίνωσε και την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Έπειτα από ένα διάστημα ως ανεξάρτητη βουλευτής, η Μυρτώ Κοροβέση καταλήγει πλέον στο ΠΑΣΟΚ, ενισχύοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πάντως, η επιλογή της ώρας για την επισημοποίηση της ένταξης προκαλεί ένα πρακτικό ζήτημα ως προς τη δημοσιότητα που θα λάβει η συγκεκριμένη κίνηση. Το ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι προγραμματισμένο για τις 12:00, την ώρα δηλαδή που έχουν προγραμματιστεί τα σημερινά συλλαλητήρια.

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