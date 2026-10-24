Υπουργείο Εξωτερικών: Τουλάχιστον υποκριτικό να παραδίδει η Τουρκία μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας

Σκληρή απάντηση του ΥΠΕΞ στις δηλώσεις για τους μουφτήδες της Θράκης

Ελένη Ευστρατίου

Υπουργείο Εξωτερικών: Τουλάχιστον υποκριτικό να παραδίδει η Τουρκία μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας
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  • Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις τουρκικές παρεμβάσεις στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης και τονίζει ότι το νομικό καθεστώς της μειονότητας καθορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης ως θρησκευτική μειονότητα.
  • Η Ελλάδα καθιέρωσε με τον νόμο 4964/2022 μια δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων, με συμμετοχή μελών της μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, για τη διαφάνεια και τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.
  • Το ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει υποκριτική την κριτική της Τουρκίας για θρησκευτική ελευθερία, επισημαίνοντας ότι στην Τουρκία οι μουφτήδες διορίζονται από το κράτος.
  • Η Ελλάδα τονίζει ότι η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.
  • Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να αναγνωρίσει τους μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα, ενώ η Ελλάδα έχει διορίσει μουφτήδες σύμφωνα με τον νέο νόμο, με θητεία πενταετή και δυνατότητα μιας ανανέωσης.
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Αυστηρή απάντηση στην Άγκυρα για τις αναφορές Τούρκων αξιωματούχων στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης δίνει το υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα επαναπροσδιορισμού του χαρακτήρα της και κατηγορώντας την Τουρκία για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

Με αφορμή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, το ελληνικό ΥΠΕΞ παραπέμπει ευθέως στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, επισημαίνοντας ότι το νομικό καθεστώς είναι σαφές και προσδιορίζει τη μειονότητα ως θρησκευτική.

«Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν», αναφέρει, τονίζοντας ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και είναι αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές επικρίσεις για τη διαδικασία ανάδειξης των μουφτήδων. Το ΥΠΕΞ υπενθυμίζει ότι με τον νόμο 4964/2022 θεσπίστηκε σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν μέλη της ίδιας της μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, με στόχο τη διαφάνεια και τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

«Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.

Η Αθήνα θέτει παράλληλα σαφές όριο απέναντι σε παρεμβάσεις της Άγκυρας στη Θράκη, επισημαίνοντας ότι η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, δεν μπορεί όμως να γίνεται αντικείμενο επιλεκτικής επίκλησης ή «να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους».

Το υπουργείο Εξωτερικών καταλήγει ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της με βάση τις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας και με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, είναι σαφής: πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα. Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν. Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Με τον νόμο 4964/2022, η Ελλάδα θέσπισε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κατοχυρώνοντας τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος. Η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει, πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.

Η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορεί, όμως, να γίνεται επιλεκτική επίκλησή της ούτε να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, με καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Η ανακοίνωση της Άγκυρας

Σε ανακοίνωσή του, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αγνοεί θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες της μειονότητας στη Δυτική Θράκη, την οποία χαρακτηρίζει «τουρκική», που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης και διεθνείς συμφωνίες.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης και τις διεθνείς συμφωνίες, διορίζοντας τους λεγόμενους μουφτήδες στην Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Ο θεσμός του Μουφτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θρησκευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

Αρνούμενη να αναγνωρίσει τους Μουφτήδες που εκλέγονται από την Τουρκική Μειονότητα στη Δυτική Θράκη, μια επίσημη μειονότητα στη χώρα, η Ελλάδα αγνοεί τη βούληση και τη θρησκευτική ελευθερία της Μειονότητας, αποκαλύπτοντας για άλλη μια φορά την διαστρεβλωμένη άποψή της για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να αναγνωρίσουν τους νόμιμους Μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα και να τερματίσουν τις προσπάθειές τους να επιβάλουν διορισμένους μουφτήδες».

Οι διορισμοί σε Κομοτηνή και Ξάνθη

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι διορισμοί των νέων μουφτήδων στις Μουφτείες Ξάνθης και Κομοτηνής, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νέος νόμος.

Στη θέση του Μουφτή Ξάνθης διορίστηκε ο Σιουκρή Σερίφ Δαμάδογλου του Αχμέτ, ενώ Μουφτής Κομοτηνής διορίστηκε ο Μπιλάλ Καρά Χαλήλ του Μπεχρή.

Είχε προηγηθεί ο διορισμός του Εμίν Σερίφ στη θέση του Μουφτή Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η θητεία των μουφτήδων είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μία φορά.

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