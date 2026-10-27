Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης – Φωτογραφίες
Είχε προηγηθεί η κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση για το νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου
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- Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για τις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου.
- Πριν το δείπνο, οι δύο πολιτικοί παραβρέθηκαν μαζί στην εκδήλωση για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου.
- Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο «Διάβαση» στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.
- Η κοινή παρουσία και το δείπνο καταγράφηκαν φωτογραφικά.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρέθηκαν μαζί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Μάλιστα, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τασούλας συνέφαγαν στο γνωστό εστιατόριο «Διάβαση» στην Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί η κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση για το νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου.
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