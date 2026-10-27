Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης – Φωτογραφίες

Είχε προηγηθεί η κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση για το νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης – Φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για τις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου.
  • Πριν το δείπνο, οι δύο πολιτικοί παραβρέθηκαν μαζί στην εκδήλωση για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου.
  • Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο «Διάβαση» στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.
  • Η κοινή παρουσία και το δείπνο καταγράφηκαν φωτογραφικά.
Snapshot powered by AI

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρέθηκαν μαζί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Μάλιστα, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τασούλας συνέφαγαν στο γνωστό εστιατόριο «Διάβαση» στην Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί η κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση για το νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου.

Δείτε φωτογραφίες

Δείπνο Μητσοτάκη και Τασούλα

Το δείπνο Μητσοτάκη και Τασούλα

Δείπνο Μητσοτάκη και Τασούλα

Το δείπνο Μητσοτάκη και Τασούλα

Δείπνο Μητσοτάκη και Τασούλα

Το δείπνο Μητσοτάκη και Τασούλα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42WHAT THE FACT

Απίστευτη δοκιμασία για αθλητή: Πέρασε 600 μπάρες με τα χέρια, κρεμασμένος 216 μέτρα πάνω από ποτάμι - Βίντεο

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Χιόνια στο Ανήλιο παραμονή της 28ης Οκτωβρίου

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Βραδιά θρίλερ δείχνουν τα πρώτα Exit Polls στο Ισραήλ: Προβάδισμα για το Λικούντ του Νετανιάχου, όμως μπροστά σε έδρες ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης - Κανένας δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, με «βραχιολάκι» ο υπαρχηγός

21:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Λευκός Πύργος φωτίζει την ιστορική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης - Απόδοση του νέου φωτισμού του μνημείου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 27/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

21:31ΕΘΝΙΚΑ

«Πυρά» Οζέλ κατά Ερντογάν: «Αποτύχατε σε όλα - Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και εμείς κάνουμε υποχωρήσεις» - «Η συμφωνία μας με τη Λιβύη δεν γίνεται αποδεκτή»

21:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πριν γίνει ύμνος του ’40, ήταν ερωτικό τραγούδι: Η ιστορία πίσω από το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά»

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες η χώρα - Red Code σε αρκετές περιοχές

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Πώς μπορεί ο Νετανιάχου να συνεχίσει να κυβερνά ακόμη και αν ο συνασπισμός του βγει δεύτερος

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Καταγγελίες Βουράκη για 3on3 - Τα μηνύματα για Λιόλιο και Μαυραγάνη

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η Εκλογική επιτροπή απέρριψε το αίτημα Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας - Στις 10 τα πρώτα exit polls

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αδέσποτα τρομοκρατούν μια ολόκληρη συνοικία – Η διπλή επίθεση που προκάλεσε οργή

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου - Το ακυρωμένο διαβατήριο και το σχέδιο μέσω Αργεντινής

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Βραδιά θρίλερ δείχνουν τα πρώτα Exit Polls στο Ισραήλ: Προβάδισμα για το Λικούντ του Νετανιάχου, όμως μπροστά σε έδρες ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης - Κανένας δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες η χώρα - Red Code σε αρκετές περιοχές

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

21:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Έντονα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη – Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο» συναγερμό

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην ίδια παραλία που βρέθηκε νεκρός ο γιος της 6 χρόνια νωρίτερα

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 27/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου - Το ακυρωμένο διαβατήριο και το σχέδιο μέσω Αργεντινής

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, με «βραχιολάκι» ο υπαρχηγός

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

21:31ΕΘΝΙΚΑ

«Πυρά» Οζέλ κατά Ερντογάν: «Αποτύχατε σε όλα - Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και εμείς κάνουμε υποχωρήσεις» - «Η συμφωνία μας με τη Λιβύη δεν γίνεται αποδεκτή»

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ