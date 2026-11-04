Στο στόχαστρο ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ η Αυγερινοπούλου της ΝΔ

Snapshot Η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής της εταιρείας «Χωριάτικο» μέσω του πρώην συζύγου της, που φέρεται συνεταίρος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν εξηγήσεις για τη σχέση της βουλευτή με τον επιχειρηματία και αμφισβητούν την ακρίβεια των δηλώσεων περιουσιακής της κατάστασης.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η βουλευτής δήλωνε άγαμη το 2019, παρά το δημοσίευμα που τη συνδέει με πρόσωπο εμπλεκόμενο στη δικογραφία, και απαιτεί καθαρές απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει το θέμα «μείζον ζήτημα ηθικής τάξης» για τη ΝΔ και αναφέρει ότι ο σύντροφος της βουλευτή είναι νόμιμος εκπρόσωπος υπεράκτιας εταιρείας που σχετίζεται με την υπόθεση.

Και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης προειδοποιούν ότι το θέμα δεν έχει λήξει και αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις από τη ΝΔ και την ίδια τη βουλευτή. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται η βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, μετά από δημοσίευμα του Documento που συνδέει τον πρώην σύζυγό της, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, με την υπόθεση της εταιρείας «Χωριάτικο», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για απάτη και φοροδιαφυγή.

Τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις από τη βουλευτή και την κυβέρνηση, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της Διονυσίας Αυγερινοπούλου και τη σχέση της με πρόσωπο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμπλέκεται στη σχετική δικογραφία.

ΠΑΣΟΚ: «Η βουλευτής και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις»

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το δημοσίευμα του Documento, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην σύζυγος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να είναι συνέταιρος του επιχειρηματία που είναι γνωστός ως «Mr. Χωριάτικος», μέσω υπεράκτιας εταιρείας που συνδέεται με ποσά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρεται στις δηλώσεις πόθεν έσχες της Διονυσίας Αυγερινοπούλου το 2019, όταν επανεξελέγη βουλευτής, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία συζύγου, καθώς η ίδια εμφανίζεται να δηλώνει άγαμη.

«Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις χωρίς τις συνηθισμένες υπεκφυγές», τονίζει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιεί ότι το θέμα δεν θεωρείται λήξαν, σημειώνοντας: «Αναμένουμε τις εξηγήσεις και θα επανέλθουμε».

ΣΥΡΙΖΑ: «Μείζον θέμα ηθικής τάξης για τη ΝΔ»

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «μείζον θέμα ηθικής τάξης» για το κυβερνών κόμμα, με αφορμή τα στοιχεία που παρουσιάζει το documentonews.gr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Π. Μακρής, τον οποίο χαρακτηρίζει σύντροφο της βουλευτή, εμπλέκεται στη δικογραφία ως συνέταιρος του προφυλακισμένου Αγγ. Γιαννακόπουλου.

Όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Π. Μακρής εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος υπεράκτιας εταιρείας η οποία πραγματοποιούσε συναλλαγές με την επιχείρηση «Χωριάτικο».

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι, ενώ η βουλευτής δηλώνει επισήμως άγαμη, δημοσιεύματα την παρουσιάζουν άλλοτε ως σύντροφο και άλλοτε ως σύζυγο του συγκεκριμένου επιχειρηματία.

«Είναι προφανές πως όλα τα παραπάνω χρήζουν άμεσων εξηγήσεων από το ίδιο το κόμμα της», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγορεί ότι «επιχειρεί, αυτή την περίοδο, να παραστήσει την προστάτιδα δύναμη της τάξης και της ηθικής».

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