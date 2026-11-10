LIVE - Ο Μητσοτάκης παρουσιάζει την πλατφόρμα railway.gov.gr

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει την πλατφόρμα railway.gov.gr.

Η εκδήλωση αφορά την επίσημη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τα σιδηροδρομικά δίκτυα.

Η ομιλία του πρωθυπουργού μεταδίδεται ζωντανά μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου. Snapshot powered by AI

Στο παρακάτω link θα μπορείτε να παρακολουθήσετε απευθείας την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr.

Η πλατφόρμα railway.gov.gr επιτρέπει την online παρακολούθηση της θέσης των τρένων/αμαξοστοιχιών στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στην εκδήλωση, θα τιμηθούν οι εφοπλιστές - δωρητές που συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Δεκέμβριο του 2025, υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με το ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού σε όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες.

Με την εν λόγω εφαρμογή οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τη θέση και την πορεία των επιβατικών τρένων σε πραγματικό χρόνο μέσω υπολογιστή, tablet ή κινητού, παρέχοντας πληροφορίες για τη διαδρομή, την ταχύτητα και την ενδεχόμενη ώρα άφιξης. Στόχος είναι οι επιβάτες να έχουν άμεση και ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τα δρομολόγια των τρένων. Πρόκειται για μια νέα δικλείδα ασφαλείας ακριβούς γεωντοπισμού τρένων που για πρώτη φορά εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά.

Πιο αναλυτικά η εφαρμογή παρέχει τα ακόλουθα:

Παρακολούθηση της θέσης όλων των τρένων (στην πλήρη εφαρμογή), σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια GNSS-HEPOS,

Συνεχή ροή δεδομένων με ενημερώσεις θέσης κάθε 1 δευτερόλεπτο,

Διαδραστικό χάρτη,

Πλήρη χαρτογραφική απεικόνιση του σιδηροδρομικού δικτύου με όλους τους σταθμούς,

Κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων με πρωτόκολλο AES-256.