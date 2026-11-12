Μίνι ανασχηματισμός: Αύριο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης

Μετά τον σημερινό μίνι ανασχηματισμό, έπειτα από την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, αύριο Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 12:30, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Σπανάκης, μέχρι σήμερα υφυπουργός Εσωτερικών, αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Στη θέση του κ. Σπανάκη στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Β' Δυτικής Αττικής.

Στο κυβερνητικό σχήμα, όμως, επανέρχεται και ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, στη θέση που κατείχε πριν από την απομάκρυνσή του λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επομένως, αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα υφυπουργού Υγείας με αντικείμενο την Ψυχική Υγεία. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, είχε μέχρι σήμερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

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