Συνάντηση Δούρου με την ηγεσία του Die Linke – Στο επίκεντρο η συνεργασία της ευρωπαϊκής Αριστεράς

Snapshot Η Ρένα Δούρου είχε διαδικτυακή συνάντηση με την Ίνες Σβέρντνερ του Die Linke για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο κομμάτων και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε η σημασία των κοινωνικών προτεραιοτήτων για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη διεύρυνση της επιρροής της Αριστεράς.

Η Ρένα Δούρου κατέκρινε την αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και ζήτησε πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη, τη διπλωματία και την κοινωνική προστασία.

Επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί των δύο κομμάτων και εκφράστηκε η πρόθεση για ενίσχυση του συντονισμού μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Snapshot powered by AI

Διαδικτυακή συνάντηση με τη συμπρόεδρο του γερμανικού κόμματος Die Linke, Ίνες Σβέρντνερ, είχε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αντικείμενο τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, την άνοδο της ακροδεξιάς και τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κομμάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Ράνια Σβίγκου, αρμόδια για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αριστερών, Πράσινων και Προοδευτικών Δυνάμεων, που θα φιλοξενηθεί στο Βερολίνο από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εκλογική επιτυχία του Die Linke στο Βερολίνο, όπου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με ποσοστό 25,7%, υπερδιπλασιάζοντας την προηγούμενη επίδοσή του.

Η Ρένα Δούρου συνεχάρη τη γερμανική Αριστερά για το αποτέλεσμα, ενώ η Ίνες Σβέρντνερ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το κόμμα της και στον τρόπο με τον οποίο επιχείρησε να τις ξεπεράσει, δίνοντας έμφαση στο άνοιγμα προς την κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στη συζήτηση, η εμπειρία του Die Linke αναδεικνύει τη σημασία των σαφών κοινωνικών προτεραιοτήτων για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη διεύρυνση της απήχησης των αριστερών κομμάτων.

Κατά της στρατιωτικοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας

Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου έθεσε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας διαφορετικής ευρωπαϊκής προοπτικής, ασκώντας κριτική στην αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και στη μεταφορά πόρων από τις κοινωνικές ανάγκες προς την πολεμική βιομηχανία.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πολιτικές που θα δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη και τη διπλωματία, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την προστασία των δημόσιων αγαθών, τα εργασιακά δικαιώματα και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν επίσης οι ιστορικοί και πολιτικοί δεσμοί των δύο κομμάτων, καθώς και η πρόθεσή τους να ενισχύσουν τον συντονισμό τους μέσα από κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η αξιοποίηση της συνεργασίας τους τόσο στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς όσο και στην Ευρωομάδα της Αριστεράς (The Left), με στόχο την ενίσχυση της κοινής τους παρέμβασης απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς και στις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης