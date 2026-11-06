Δούρου για Navtex: Πώς θα αποτρέψει η κυβέρνηση την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου;

«Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην ενημερωθούμε για τα πραγματικά τεκταινόμενα από τουρκικές πηγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Δούρου για Navtex: Πώς θα αποτρέψει η κυβέρνηση την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρένα Δούρου ζητά από την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μετά την έκδοση Navtex για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο.
  • Επαναφέρει το ζήτημα της Κάσου, όπου τουρκικά πλοία παρεμπόδισαν τις έρευνες, και ρωτά αν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή επανάληψης ανάλογου περιστατικού.
  • Καταγγέλλει ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλει αναθεωρητική στρατηγική που απαιτεί τη δική της έγκριση για δραστηριότητες στην περιοχή.
  • Ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη εγγυήσεων πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
  • Τονίζει την ανάγκη για σαφείς κόκκινες γραμμές και συνεκτική εθνική στρατηγική, την οποία θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαμορφώσει τα τελευταία επτά χρόνια.
Snapshot powered by AI

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ζητά η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή την έκδοση Navtex για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου.

Η Ρένα Δούρου επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της Κάσου, όταν τουρκικά πλοία παρεμπόδισαν τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση, θέτοντας το ερώτημα εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό.

«Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι το πώς θα αποτρέψει την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει την αναθεωρητική στρατηγική της, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή προϋποθέτει τη δική της έγκριση.

Αιχμές για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι «η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης δεν συνιστά εγγύηση πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας».

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη ύπαρξης σαφών κόκκινων γραμμών και μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής, την οποία, όπως καταγγέλλει, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει τα τελευταία επτά χρόνια.

Η Ρένα Δούρου κλείνει τη δήλωσή της με μια ακόμη αιχμή για την ενημέρωση σχετικά με τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις.

«Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην ενημερωθούμε για τα πραγματικά τεκταινόμενα από τουρκικές πηγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Είμαστε δίπλα στον γαλλικό λαό και στα δίκαια αιτήματά του»

17:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για Navtex: Πώς θα αποτρέψει η κυβέρνηση την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου;

17:47ΚΟΣΜΟΣ

JonBenét Ramsey: Οι 3 θεωρίες για τη δολοφονία της 6χρονης βασίλισσας ομορφιάς - Σπάει τη 10ετή σιωπή του, ο αδελφός της

17:46LIFESTYLE

ΕΡΤ - Eurovision: Τα επόμενα βήματα μετά την ανακοίνωση του Φωκά Ευαγγελινού

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Επτά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης από άγρια μανιτάρια σε μία εβδομάδα

17:40LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη - «Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»

17:31ΥΓΕΙΑ

Γουργουρίζει το στομάχι σας, ενώ δεν πεινάτε; Αιτίες και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι σε Κυκλάδες και Κρήτη - Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Σε 200 χρόνια καταδικάστηκε ο ηγέτης της αίρεσης για τις 191 δολοφονίες - «Νηστεία θανάτου« για 190 παιδιά

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Η Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και η κόκκινη γραμμή - Τα δύσκολα έρχονται από το 2027

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενη απάτη στη γραμμή όπου έγινε το δυστύχημα

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο

16:58TRAVEL

Τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που αξίζει να επισκεφθείτε πριν τελειώσει το φθινόπωρο

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο GSΙ: Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τη NAVTEX για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

16:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι»: Η εξομολόγηση της Κάρλα Μπρούνι για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού και το μήνυμά της

16:44LIFESTYLE

Χώρισαν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη - Η ανακοίνωσή τους

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκε η Navtex των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου από το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Κορυφαίος επενδυτής εγκαταλείπει τη Βρετανία για την Ελλάδα

16:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ σε ηλικία 89 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

16:44LIFESTYLE

Χώρισαν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη - Η ανακοίνωσή τους

14:24LIFESTYLE

Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: Η Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και η κόκκινη γραμμή - Τα δύσκολα έρχονται από το 2027

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ

16:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι»: Η εξομολόγηση της Κάρλα Μπρούνι για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού και το μήνυμά της

17:40LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη - «Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 44χρονος στα Πατήσια για τη δολοφονία της πρώην του και ενός φαρμακοποιού το 2020, στο Λουτράκι

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Νεκρός ναυτικός μετά την επίθεση στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο VELOS SAPPHIRE

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Γιατί τον Νοέμβριο επικρατούν οι νοτιάδες και τον Ιανουάριο οι βοριάδες;

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

13:55ΕΘΝΙΚΑ

Εκδόθηκε NAVTEX για έρευνες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών του διαδρόμου East to Med από το πλοίο Kobi Ruegg

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκε η Navtex των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου από το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Κορυφαίος επενδυτής εγκαταλείπει τη Βρετανία για την Ελλάδα

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ