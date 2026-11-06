Δούρου για Navtex: Πώς θα αποτρέψει η κυβέρνηση την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου;

Snapshot Η Ρένα Δούρου ζητά από την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μετά την έκδοση Navtex για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο.

Επαναφέρει το ζήτημα της Κάσου, όπου τουρκικά πλοία παρεμπόδισαν τις έρευνες, και ρωτά αν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή επανάληψης ανάλογου περιστατικού.

Καταγγέλλει ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλει αναθεωρητική στρατηγική που απαιτεί τη δική της έγκριση για δραστηριότητες στην περιοχή.

Ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη εγγυήσεων πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Τονίζει την ανάγκη για σαφείς κόκκινες γραμμές και συνεκτική εθνική στρατηγική, την οποία θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαμορφώσει τα τελευταία επτά χρόνια. Snapshot powered by AI

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ζητά η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή την έκδοση Navtex για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου.

Η Ρένα Δούρου επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της Κάσου, όταν τουρκικά πλοία παρεμπόδισαν τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση, θέτοντας το ερώτημα εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό.

«Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι το πώς θα αποτρέψει την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει την αναθεωρητική στρατηγική της, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή προϋποθέτει τη δική της έγκριση.

Αιχμές για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι «η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης δεν συνιστά εγγύηση πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας».

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη ύπαρξης σαφών κόκκινων γραμμών και μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής, την οποία, όπως καταγγέλλει, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει τα τελευταία επτά χρόνια.

Η Ρένα Δούρου κλείνει τη δήλωσή της με μια ακόμη αιχμή για την ενημέρωση σχετικά με τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις.

«Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην ενημερωθούμε για τα πραγματικά τεκταινόμενα από τουρκικές πηγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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