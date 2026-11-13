Κυριάκος Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική

Τι είπε ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της 9ης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Μάνος Χατζηγιάννης

Κυριάκος Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική

Στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. 

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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ανοικτή συζήτηση με μεγάλες εταιρείες για την τεχνητή νοημοσύνη από το Δουβλίνο.
  • Τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Υπενθύμισε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media.
  • Συμμετείχε στη 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια και η ενεργειακή συνδεσιμότητα.
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Ανοικτή συζήτηση με τις μεγάλες εταιρίες για την τεχνητή νοημοσύνη ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δουβλίνο, υπενθυμίζοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media.

«Είναι σημαντικό η Ευρώπη να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική για τα θέματα στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη», επισήμανε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο περιθώριο της 9ης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ηγέτες από όλη την Ευρώπη, με βασικά θέματα συζήτησης την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την καινοτομία και την ενεργειακή συνδεσιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμπροεδρεύσει σε θεματική συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και το ενεργειακό κόστος. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

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