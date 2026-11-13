Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ: Δεν ψήφισαν δικό τους υποψήφιο για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με αφορμή τη στάση που τήρησε στη διαδικασία επιλογής νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μίλτος Τσεκούρας

Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ: Δεν ψήφισαν δικό τους υποψήφιο για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Οι κυβερνητικές πηγές κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή για αλλαγή στάσης και αντιφάσεις στην επιλογή νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.
  • Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε πρόταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ζητώντας ξεχωριστή εξέταση των υποψηφιοτήτων και προτείνοντας διαφορετικό υποψήφιο.
  • Ο Παναγιώτης Δουδωνής είχε αρχικά υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Άλκη Δερβιτσιώτη, την οποία αργότερα το ΠΑΣΟΚ απέρριψε αποφεύγοντας την ψηφοφορία.
  • Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρότεινε τον Άλκη Δερβιτσιώτη για την άμεση κάλυψη της θέσης, καθώς η θητεία του προηγούμενου προέδρου είχε λήξει.
  • Οι κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν την αποχή του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία ως θεσμική απρέπεια και ανακολουθία απέναντι στις θεσμικές υποχρεώσεις.
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Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σημειώθηκε στη Βουλή, με αφορμή τη διαδικασία επιλογής νέου προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρέθηκε η υποψηφιότητα του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Άλκη Δερβιτσιώτη, ο οποίος είχε προταθεί για να αναλάβει την ηγεσία της συγκεκριμένης Αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο καθηγητής είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο της συζήτησης καθώς είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ εκτός από τη συγκεκριμένη θέση και για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ σήμερα άλλαξε τελικά στάση και απέσυρε τη στήριξή του στην υποψηφιότητά του, προκαλώντας νέα ένταση στη διαδικασία επιλογής. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που είναι απαραίτητη για την επιλογή επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ είχε προκαλέσει αντιδράσεις και τις προηγούμενες ημέρες, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εξαπολύει, από το βήμα της Βουλής την Πέμπτη, επίθεση κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Παναγιώτη Δουδωνή, με αιχμή τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως με την παρέμβαση της χθες από την Ολομέλεια κατάφερε να αποτρέψει μια ακόμη «ανίερη συμπαιγνία» ΝΔ–ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας πως ο προτεινόμενος καθηγητής βρίσκεται στην επιτροπή αξιολόγησης του διδακτορικού του παραιτηθέντος υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Να σημειωθεί ότι η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε «υπέρ» της σχετικής εισήγησης του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ απείχε, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν «κατά».

Μετά τα όσα έλαβαν χώρα σήμερα στην Βουλή, επίθεση στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και συνολικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπόλυσε η Κυβέρνηση, με αφορμή τη στάση που τήρησε στη διαδικασία επιλογής νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, ο κ. Δουδωνής εμφανίζεται σήμερα να υποστηρίζει θέσεις αντίθετες από εκείνες που είχε εκφράσει στο παρελθόν, ενώ κάνουν λόγο για αντιφάσεις και αλλαγή στάσης του ΠΑΣΟΚ σε ένα ζήτημα που, όπως τονίζουν, απαιτεί θεσμική υπευθυνότητα και ευρύτερες κοινοβουλευτικές συναινέσεις.

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι «δεν είχαν καν το θάρρος να καταψηφίσουν» και ότι, προ εξαμήνου, το ΠΑΣΟΚ είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Δερβιτσιώτη.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η διαδικασία επιλογής επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο μικροκομματικών αντιπαραθέσεων, υπενθυμίζοντας ότι το Σύνταγμα προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία για την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, παραθέτουν πέντε σημεία, προκειμένου να περιγράψουν το χρονικό της υπόθεσης και να αιτιολογήσουν τις αιχμές τους κατά της στάσης του ΠΑΣΟΚ.

1. Η διακοπή της συνεδρίασης τον Απρίλιο

Όπως αναφέρουν, τον Απρίλιο, κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής διαπίστωσε ότι δεν συγκεντρώνονταν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα πλειοψηφίες για την επιλογή επικεφαλής σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές. Για τον λόγο αυτό διέκοψε τη διαδικασία, δηλώνοντας ότι θα επανέλθει με την ίδια ή διαφορετική πρόταση.

2. Η διαφωνία για τις υποψηφιότητες

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε προσέλθει στη συνεδρίαση, έπειτα από συνεννόηση με την αξιωματική αντιπολίτευση, με προτάσεις για την επιλογή επικεφαλής τόσο στον Συνήγορο του Πολίτη όσο και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε στάση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προτείνοντας διαφορετικό υποψήφιο και ζητώντας οι δύο επιλογές να μη γίνουν ταυτόχρονα, αλλά να εξεταστούν ξεχωριστά.

3. Η αρχική θετική τοποθέτηση Δουδωνή για τον Άλκη Δερβιτσιώτη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση που είχε κρατήσει τότε ο Παναγιώτης Δουδωνής απέναντι στην υποψηφιότητα του καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη. Όπως σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε χαρακτηρίσει την υποψηφιότητά του εξαιρετική, αναγνωρίζοντάς τον ως έναν από τους καταλληλότερους για τη θέση επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής.

Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι ο κ. Δερβιτσιώτης είχε καταθέσει υποψηφιότητα και για τις δύο θέσεις, τόσο στον Συνήγορο του Πολίτη όσο και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Η νέα πρόταση για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρότεινε σήμερα τον κ. Δερβιτσιώτη για τη θέση του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικαλούμενη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα η συγκεκριμένη θέση, καθώς η θητεία του προηγούμενου προέδρου έχει λήξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, όπως επισημαίνουν, στον Συνήγορο του Πολίτη υπάρχει επικεφαλής που εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

5. Η αποχή του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία

Οι κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν ακατανόητη την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να απέχει από την ψηφοφορία, κάνοντας λόγο για θεσμική ανακολουθία και προσβολή προς το πρόσωπο ενός πανεπιστημιακού, την υποψηφιότητα του οποίου το ίδιο το κόμμα είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει εξαιρετική.

Καταλήγοντας, οι ίδιες πηγές στρέφονται εκ νέου κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές συνθήκες που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη θέση, οφείλει να ανταποκρίνεται στις θεσμικές της υποχρεώσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να μην περνά «ακόμη και κάτω από τον ήδη χαμηλό πήχη» που, κατά την εκτίμησή τους, θέτει το ίδιο με τις επιλογές του.

Η σχέση του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη με το ΠΑΣΟΚ

Η σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον καθηγητή Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη δεν είναι πρόσφατη, αλλά έχει βαθιές ρίζες. Ο καθηγητής, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υπήρξε ένα από τα πρώτα στελέχη της ΠΑΣΠ Νομικής Κομοτηνής, κατά την περίοδο της ίδρυσής της. Μάλιστα, διατηρεί διαχρονικούς δεσμούς τόσο με πρόσωπα που δραστηριοποιήθηκαν στην οργάνωση εκείνη την εποχή όσο και με στελέχη του σημερινού ΠΑΣΟΚ.

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποσυρθεί από τη διαδικασία επιλογής και να μη στηρίξει τελικά την υποψηφιότητά του έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, τόσο στον ίδιο τον καθηγητή όσο και σε άλλους πανεπιστημιακούς από τον προοδευτικό χώρο.

Η ενόχληση, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο την αλλαγή στάσης του κόμματος και την απόφαση να μην τον ψηφίσει, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθηγητής δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποσύρει τη στήριξή του, γεγονός που ενίσχυσε τη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

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