Ο Τσίπρας με τη φανέλα Αντετοκούνμπο: Καμία ανοχή στο ρατσισμό

Καταρχάς Θανάση θέλω να σου ζητήσω συγνώμη γιατί ξέρω αυτό που θα πω θα τραβήξουν πολλά βλέμματα πάνω σου και πάνω μου και ξέρω είναι κάτι που δεν θες.. Αλλά είμαι σίγουρος αμα ήταν ο μπαμπάς εδώ θα ήταν πολύ απογοητευμένος αν κρατήσω την σιωπή μου. Έχω χάσει τον ύπνο μου τις τελευταίες μέρες για το αρνητικό-ρατσιστικό περιστατικό που έγινε πρόσφατα. Αν αυτό μπορεί να συμβεί στον Θανάση ο οποίος εκπροσωπεί με περηφάνεια και με ένα συνεχές χαμόγελο την Εθνική Ελλάδας και τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να φανταστώ την περνάνε άλλοι έγχρωμοι στην Ελλάδα. Είμαι παρά πολύ λυπημένος και απογοητευμένος.. Αλλά δεν θα αφήσουμε τα αρνητικά σχόλια να αλλάξουν αυτη την οικογένεια και την αγάπη μας για την χώρα στην οποία μεγαλώσαμε. Εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε Έλληνονιγηριανοι και σε όποιον αρέσει και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να μιλάμε με τα καλύτερα λόγια για την Πατρίδα μας. ???? @thanasis_ante43 #MoreThanAnAthlete

A post shared by Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) on Nov 14, 2018 at 10:13pm PST