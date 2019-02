«Εθνικές εκλογές στις 19 Μαΐου» - Λάθος της Κομισιόν ή… κατά λάθος αποκάλυψη;

Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου και μια εβδομάδα αργότερα ο δεύτερος γύρος σε όποιες περιοχές χρειαστεί. Στην έκθεση της, όμως η Κομισιόν επισημαίνει ότι ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου και ο δεύτερος στις 26 του ίδιου μήνα μαζί με τις Ευρωεκλογές.

Τι συμβαίνει όμως; Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στις ημερομηνίες; Οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν είναι δύο. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει και με τη διεξαγωγή και βουλευτικών εκλογών τον τελευταίο μήνα της άνοιξης, ενώ η δεύτερη να πρόκειται απλός για ένα λάθος.

Συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο σημείο της έκθεσης αναφέρονται τα εξής:

« Regional and local elections to take place in two rounds on 19 and 26 May (the 2nd round taking place at the same date as the elections to the European Parliament)… ».





Δείτε τη σημείωσει που έχει προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων

Δηλαδή « οι περιφερειακές και τοπικές εκλογές θα λάβουν χώρα σε δύο γύρους στις 19 και 26 Μαΐου (ο δεύτερος γύρος πραγματοποιείται στην ίδια ημερομηνία με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). ... »

Την ίδια ώρα, όμως και σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.9 του Καλλικράτη του υπουργείου Εσωτερικών για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.6 του Κλεισθένη, προβλέπει πως ο Α’ γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών διεξάγεται ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές, ήτοι στις 26 Μαΐου, ενώ ο Β’ γύρος την επόμενη Κυριακή όπου χρειαστεί.

Η υποσημείωση αμέσως προκάλεσε αναβρασμό και πολιτικές αντιδράσεις. Καθώς πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν πως είναι δυνατόν αν έχει γίνει ένα τόσο σοβαρό λάθος σε επίσημο έγγραφο.

ΝΔ: Απαράδεκτες μεθοδεύσεις

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της, μιλά για απαράδεκτες μεθοδεύσεις που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει την ήττα της και αναφέρει τα τρία παρακάτω παραδείγματα για να τεκμηριώσει τις καταγγελίες της:

Το Μαξίμου αποφεύγει ακόμη και σήμερα να καθορίσει τους κανόνες διεξαγωγής των εκλογών, καθώς αποφεύγει να ξεκαθαρίσει επισήμως: α) αν οι ευρωεκλογές θα γίνουν με λίστα ή με σταυρό, β) ποιο θα είναι τελικά το υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα ψηφοδέλτια των εθνικών και των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα δώσει στους Έλληνες του εξωτερικού τη δυνατότητα ψήφου στον τόπο κατοικίας τους, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνον κωλυσιεργεί, αλλά υπονομεύει συνειδητά το αναφαίρετο αυτό δικαίωμά τους, καθώς προτείνει η ψήφος τους να μην προσμετράται στο σύνολο της επικράτειας, παρά μόνον για την εκλογή τριών βουλευτών. Κάτι που είναι προδήλως αντισυνταγματικό.

Το ανήκουστο, ωστόσο, στο οποίο προέβη το Μαξίμου είναι ότι με πρόσχημα το Brexit εμποδίζει παράνομα την συμμετοχή των 70.000 Ελλήνων που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, καθώς αποφάσισε να μην στήσει εκλογικά τμήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αντίθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



