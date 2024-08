Δέκα τραγούδια για το καλοκαίρι

Ο πιο αγαπημένος, ίσως, μήνας της χρονιάς είναι εδώ επιβάλλοντας τους δικούς του ρυθμούς στην «τροποποιημένη» καθημερινότητά μας. Ακούστε τα 10 παρακάτω τραγούδια που, κατά το Esquire, έχουν καταφέρει να κλέψουν τις προτιμήσεις αυτό το καλοκαίρι και «παγώστε» το χρόνο.

Remi Wolf-Soup

Η 28χρονη Remi Wolf επέστρεψε με το άλμπουμ «Big Ideas» μόλις τον περασμένο μήνα, άλμπουμ που ακούμε μονορούφι. Αν πρέπει να εστιάσουμε κάπου, αυτό είναι το ακαταμάχητο «Soup» με τις ποπ και ντίσκο αναφορές του.

Blk Odyssy-Gemini

Ο αταξινόμητος και απρόβλεπτος Juwan Elcock υπογράφει το «Gemini» από το τελευταίο του άλμπουμ, «1-800 Fantasy». Παρέα με την Jackie Giroux στα φωνητικά αφηγούνται την ιστορία δύο ανθρώπων που δεν μπορούν να μην είναι μαζί, σε ρυθμό που κολλάει στο μυαλό σαν τσίχλα.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Clairo-Sexy to someone

Απρόσμενο σινγκλ από την 25χρονη Clairo που στο παρελθόν μας είχε συνηθίσει σε πιο «στρογγυλεμένες» ιστορίες. Τα αιθέρια φωνητικά της και ο χαλαρός ρυθμός της ακούγονται υποχρεωτικά στις απογευματινές βόλτες, λίγο πριν πέσει ο ήλιος.

Kaytranada-Witchy

Ιδανικός για να ξεκινήσει ένα καλοκαιρινό πάρτι και το αποδεικνύει και με το τελευταίο του άλμπουμ, «Timeless». Ξεχωρίζει το «Witchy» για τις φανκ πινελιές του, τα ιδιόμορφα κρουστά του, τα διακριτικά σινθ του και το αλάνθαστο πέρασμα του Childish Gambino.

Suki Waterhouse-My fun

Με μια φολκ μελωδία που μυρίζει καλοκαίρι και στίχους που βάζουν «στο βάθρο» τον άνθρωπο που έχει δίπλα της, η Suki Waterhouse δεν διστάζει να εκθειάσει τον τρόπο που o Ρόμπερτ Πάτινσον (;) την κάνει «να πέφτει στα πατώματα» όταν εμφανίζεται. Ποιος να την αδικήσει;

The Black Crowes-Wanting and waiting

Αν τους έχετε ξεχάσει, πατήστε play στο συγκεκριμένο τραγούδι και αφεθείτε στις γκόσπελ μελωδίες τους και τους μεταδοτικούς ρυθμούς τους τη στιγμή που η χαρακτηριστική φωνή του Κρις Ρόμπινσον αφηγείται μια ιστορία για έναν χαμένο έρωτα.

Shaboozey-A bar song (Tipsy)

Χιπ χοπ των αρχών της δεκαετίας του 2000 με αρκετές δόσεις κάντρι. Κι όμως ο Shaboozey, με τη σφραγίδα αποδοχής της Beyonce, το καταφέρνει στο «A bar song» κάνοντάς σε να βάλεις κι εσύ ένα διπλό ουίσκι και να τον συνοδεύσεις.

Billie Eilish-Birds of a feather

Τα αδέλφια τα κατάφεραν πάλι και μας έδωσαν ένα μεταδοτικό κομμάτι για το καλοκαίρι περί αιώνιας αφοσίωσης. Πάντα με τα διακριτικά beats του Finneas και τα φωνητικά της Billie Eilish που εδώ ανοίγονται σε άλλα μονοπάτια.

Kendrick Lamar-Not Like Us

Αν από την διαμάχη του με τον Drake προέκυψε κάτι που θα μείνει, αυτό είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Επιτίθεται ευθέως αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το αλάνθαστο flow του και ο φόρος τιμής στο χιπ χοπ της Δυτικής Ακτής. Εσπασε ρεκόρ ακρόασης στο Spotify μέσα σε μια ημέρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.

Green Day-Bobby Sox

Ο Μπίλι Τζο Αρμστρονγκ δεν χάνει το χρόνο του και θέτει το βασικό ερώτημα από την εισαγωγή: «Do you want to be my girlfriend?». Στη συνέχεια σου εξηγεί τους λόγους που θα έπρεπε να πεις «ναι», ενώ πίσω του κιθάρες εκρήγνυνται, μπάσα πέφτουν όπως πρέπει, βαριά στο στομάχι και τα τύμπανα οδηγούν τα πάντα σε αλλεπάλληλες κορυφώσεις.