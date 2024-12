Οι Σούπερ Σκανταλιάρηδες - Νέα σκουφάκια, νέα αποστολή!

Ο κόσμος της Έλφι ανατρέπεται όταν ανακαλύπτει την ύπαρξη μιας τεχνικά προηγμένης συμμορίας Elfkin που σε πλήρη αντίθεση με την ίδια τη φυλή της, δεν υστερεί σε τίποτα όσον αφορά τη διασκέδαση και την αναζήτηση συγκίνησης. Μπορεί η φιλία της Έλφι με τον Μπο, το νεότερο μέλος, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των φυλών των ξωτικών που είναι χωρισμένα για πάνω από 250 χρόνια;

Βασισμένη στην ταινία μεγάλου μήκους The Elfkins – Baking a Difference και εμπνευσμένη από το διάσημο γερμανικό έπος και ποίημα του August Kopisch.

Αυτές τις γιορτές στους κινηματογράφους!

Υπόθεση

Η περιπετειώδης Έλφι λαχταρά μια πιο συναρπαστική ζωή, όπου μπορεί να συνδυάσει το τυπικό ξωτικό μυστικό της βοηθώντας με διασκέδαση και ενθουσιασμό, προς μεγάλη απογοήτευση των μεγαλύτερων μελών της φυλής της, που θέλουν όλα να παραμείνουν ίδια. Όταν μια μέρα η Έλφι συναντά τον Μπο, η ζωή της ανατρέπεται. Ο Μπο ανήκει σε μια φυλή Elfkin που διασκεδάζει και χρησιμοποιεί gadget υψηλής

τεχνολογίας για να κάνει τολμηρά και όχι απαραίτητα νόμιμα πράγματα, γι’ αυτό η εμμονική αστυνομικός Λάνσκι και η τρελή γάτα της Πολιπέτ, τους κυνηγούν. Μπορεί η φιλία της Έλφι με τον Μπο να συμφιλιώσει τις δύο φυλές ξωτικών μετά από περισσότερα από 250 χρόνια που έχουν έχθρα και να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα;

Μα το σκουφί μου! Οι Σκανταλιάρηδες επέστρεψαν!

Μετά την πρώτη περιπέτεια THE ELFKINS – BAKING A DIFFERENCE η οποία έγινε εισπρακτική επιτυχία για μικρούς και μεγάλους, και βραβεύτηκε ως η «Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων» από τα Βαυαρικά Βραβεία Κινηματογράφου το 2019, η συνέχεια THE SUPER ELFKINS υπόσχεται την καλύτερη ψυχαγωγία για όλες τις γενιές.

Εμπνευσμένα από τον θρύλο της Κολωνίας "Heinzelmännchen", τα Elfkins είναι πάντα εκεί όταν οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά τους. Στο νέο τους εγχείρημα, τα χρήσιμα ξωτικά ενώνονται με μια πραγματική ομάδα σούπερ Elfkins. Αλλά η δροσερή νέα συμμορία από τη Βιέννη, δεν έχει καμία σχέση με το νόμο και τη βοήθεια προς τους ανθρώπους!

Τους αρέσει να κάνουν φάρσες στους ανθρώπους και θέλουν να διασκεδάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο κάθε μέρα. Έτσι, η περιπετειώδης Elfie όχι μόνο πρέπει να συμφιλιώσει δύο τσακωμένες φυλές ξωτικών, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε φυγή από την υπερβολικά φιλόδοξη επιθεωρητή Λάνσκι, η οποία είναι αποφασισμένη να αποδείξει σε όλους, ότι τα ξωτικά υπάρχουν πραγματικά.

Σε αυτή την περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με γρήγορο ρυθμό, γεμάτη δύναμη και σούπερ σκουφάκια, ο σκηνοθέτης Ute von Münchow-Pohl (RAVEN THE LITTLE RASCAL, RABBIT ACADEMY) φέρνει κοντά χαρακτήρες που σχεδιάζονται με αγάπη, αστείες και συναρπαστικές καταδιώξεις με παιχνιδιάρικο ύφος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΡΟΛΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΛΦΙ ΜΑΡΙΑΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΠΟ ΑΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΟΡΙΚ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΓΚΟΥΛΦΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΒΕΝΤΛΑ ΑΘΗΝΑ ΣΑΒΒΑ ΜΠΑΚ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΟΜΟΥ ΚΙΠ ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΝΣΚΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΙΜΟΥΡ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΚΟΣ ΜΙΡΑ ΣΑΒΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΓΚΙ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΡΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΣΑΒΒΑ ΑΛΦΙ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΡΙΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΑ ΣΑΒΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΙΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΓΟΥΙΛΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΡΟΖ ΦΟΡΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΛΟΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΟΜΟΥ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΑΘΗΝΑ ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΡΙΚΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΛΕ ΞΩΤΙΚΟ ΑΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΩΒ ΞΩΤΙΚΟ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΕΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΣΑΒΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΑΣ #1 ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΡΑΣ #2 ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΚΟΣ



