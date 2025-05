Netflix: Έρχονται ακόμα τρεις κύκλοι της σειράς «Bridgerton»

Η απαίτηση των θαυμαστών της σειράς εισακούστηκε κι έτσι το Netflix ανακοίνωσε ότι προσεχώς θα δούμε τον πέμπτο και τον έκτο κύκλο του δημοφιλούς «Bridgerton». Όσο για τον τέταρτο κύκλο, η πλατφόρμα με ανακοίνωσή της, μας είπε να περιμένουμε έως το 2026.

Η ανυπομονησία των θαυμαστών της σειράς ήταν έκδηλη από το τέλος του τρίτου κύκλου της σειράς πέρυσι και η χθεσινή ανακοίνωση για το μέλλον της, τους χαροποίησε όλους.

Παράλληλα, το Netflix ανακοίνωσε επίσης ότι και η σειρά «Τέσσερις εποχές» με τον Στιβ Καρέλ και την Τίνα Φέι ανανεώνεται για τον δεύτερο κύκλο, χωρίς όμως να γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διάθεσής του στην πλατφόρμα. Πράσινο φως πήρε επίσης η σειρά «The diplomat» για τον τέταρτο κύκλο, ενώ ο τρίτος κύκλος έρχεται το φθινόπωρο. Την ίδια κατάληξη έχουν και οι σειρές «Love on the spectrum», «Forever», «Survival of the thickest», όπως και το ριάλιτι «Million dollar secret».

Πριν από λίγες ημέρες, το Netflix είχε ανακοινώσει και τον τέταρτο κύκλο του «Lupin», τα επεισόδια του οποίου έχουν ήδη μπει σε διαδικασία γυρισμάτων.