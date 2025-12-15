Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικά ματς την 5η «διαβολοβδομάδα» - Οι μεταδόσεις
Η Euroleague συνεχίζεται με την 5η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όπου Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικές αποστολές.
Το «τριφύλλι» έχει έναν εκτός κι έναν εντός έδρας αγώνα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φερνέρμπαχτσε (16/12, 19:45) στην Πόλη, ενώ υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15) στο «Telekom Center Athens».
Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (16/12, 21:15) και στη συνέχεια θα παίξει και πάλι εντός έδρας με αντίπαλο τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15).
Το Eurocup συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική, για την οποία ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει την Ουλμ (17/12, 19:30), ενώ ο Άρης παίζει με το Αμβούργο (17/12, 20:30) στη Γερμανία.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
- 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
- 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βαλένθια Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 22:00 EuroLeague: Παρί – Μπαρτσελόνα Novasports6
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
- 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Ουλμ Novasports5
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές Novasports6
- 20:30 EuroCup: Αμβούργο – Άρης Novasports4
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Novasports Start
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Μονακό Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Novasports3
- 23:30 Playmakers, Novasports Prime
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
- 20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
- 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4
- 23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Novasports6
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Παρτίζαν Novasports Start
- 20:30 EuroLeague: Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime