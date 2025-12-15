Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικά ματς την 5η «διαβολοβδομάδα» - Οι μεταδόσεις

Το «τριφύλλι» έχει έναν εκτός κι έναν εντός έδρας αγώνα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φερνέρμπαχτσε (16/12, 19:45) στην Πόλη, ενώ υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (16/12, 21:15) και στη συνέχεια θα παίξει και πάλι εντός έδρας με αντίπαλο τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Το Eurocup συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική, για την οποία ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει την Ουλμ (17/12, 19:30), ενώ ο Άρης παίζει με το Αμβούργο (17/12, 20:30) στη Γερμανία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βαλένθια Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

22:00 EuroLeague: Παρί – Μπαρτσελόνα Novasports6

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Ουλμ Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές Novasports6

20:30 EuroCup: Αμβούργο – Άρης Novasports4

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Novasports Start

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Μονακό Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Novasports3

23:30 Playmakers, Novasports Prime

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4

23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Novasports6

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Παρτίζαν Novasports Start

20:30 EuroLeague: Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Novasports4

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Novasports5

21:45 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Διαβάστε επίσης