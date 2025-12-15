Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά την πορεία των συνταξιούχων για τον προϋπολογισμό
Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε σήμερα (15/12) η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά και η πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.
Η διαμαρτυρία έγινε ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται την Τρίτη (15/12) στη Βουλή.
Κλειστή είναι αυτή την ώρα λόγω της πορείας η οδός Σταδίου.
Στα κύρια τους αιτήματα, οι συνταξιούχοι ζητούν:
- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές
- Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη: Μαχαιρώθηκαν μαθήτριες μέσα σε σχολείο
13:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ