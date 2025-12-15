Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά την πορεία των συνταξιούχων για τον προϋπολογισμό

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά και η πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.

Η διαμαρτυρία έγινε ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίζεται την Τρίτη (15/12) στη Βουλή.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα λόγω της πορείας η οδός Σταδίου.

Στα κύρια τους αιτήματα, οι συνταξιούχοι ζητούν:

- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές

- Νομοθετική ρύθμιση και άμεση απόδοση της 13ης και 14ης πληρωμένης σύνταξης

- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

- Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και για τους συνταξιούχους.

