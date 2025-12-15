Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα προσφέρει εορταστικά γεύματα στους άστεγους συνανθρώπους μας (17/12)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Coca – Cola στην Ελλάδα και την Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», θα προσφέρει εορταστικά γεύματα στους άστεγους συνανθρώπους μας (17/12)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), πιστός στο ανθρωπιστικό του καθήκον και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του να προσφέρει μια ζεστή αγκαλιά στους άστεγους συνανθρώπους μας, σε συνεργασία με την Coca - Cola στην Ελλάδα (Coca - Cola Hellas και Τρία Έψιλον) και την Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», θα πραγματοποιήσει μεγάλη εορταστική δράση για τους άστεγους, την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 12:00 έως τις 15:00 στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (έξω από τον σταθμό Θησείο), με σκοπό την ενίσχυση των ευάλωτων αυτών συμπολιτών μας και τη διάχυση του εορταστικού πνεύματος.

Συγκεκριμένα, εθελοντές και προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί - ψυχολόγοι) του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και εργαζόμενοι της Coca - Cola Hellas και Coca - Cola Τρία Έψιλον, μαζί με επαγγελματίες - μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», θα παρασκευάσουν, θα συσκευάσουν και θα διανείμουν ζεστά, εορταστικά γεύματα και γλυκίσματα. Επιπρόσθετα, θα προσφερθούν είδη ένδυσης και υπόδησης, ευγενική δωρεά της Coca - Cola στην Ελλάδα. Παράλληλα, το εορταστικό κλίμα θα ενισχυθεί μουσικά από DJ, μεταφέροντας την μαγεία των Χριστουγέννων στους άστεγους συμπολίτες μας.

Ανάλογες δράσεις υποστήριξης αστέγων θα υλοποιηθούν από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε. Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ειδικότερα σε περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

