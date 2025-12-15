Δίψα για Χριστούγεννα; Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1

Για ακόμη μία χρονιά, η ΒΙΚΟΣ COLA κάνει τις γιορτές ακόμα πιο απολαυστικές, επιστρέφοντας με την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη προσφορά 1+1 δώρο στην χάρτινη συσκευασία.

Από 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026, η προσφορά θα είναι διαθέσιμη στα συνεργαζόμενα καταστήματα, δίνωντας σε όλους την ευκαιρία να γεμίσουν το γιορτινό τους τραπέζι με την αγαπημένη ΒΙΚΟΣ COLA.

Δίψα για Χριστούγεννα; Δίψαγιαδίψαγιαδίψαγια...ΒΙΚΟΣ COLA 1+1 Δώρο.

Η προσφορά ισχύει για ομοειδή προϊόντα και διατίθεται στα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».