Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

Στο ερώτημα ποιο είναι το ωραιότερο χωριό στο Ρέθυμνο, η απάντηση δεν μπορεί να στηριχθεί σε προσωπικές προτιμήσεις. Προκύπτει από συγκεκριμένα και μετρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως η γεωγραφική θέση, η σχέση του οικισμού με το φυσικό τοπίο, η κλίμακα ανάπτυξης και η λειτουργία του ως χωριό.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο Πλακιάς Ρεθύμνου καταγράφεται ως ο οικισμός που συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία συνολικής εικόνας. Διαθέτει άμεση επαφή με τη θάλασσα, εκτεταμένη παραλία και συνεκτικό χωρικό σχεδιασμό, χωρίς να απομακρύνεται από τον χαρακτήρα του χωριού.

