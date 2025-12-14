Ο Τραμπ «έριξε» το κέρμα στην τελετή έναρξης του αγώνα Army-Navy και έγινε viral

Ο Τραμπ επαναπροσδιόρισε την τελετουργική ρίψη του κέρματος. Χωρίς ρίψη, απλώς μια ευθεία λόμπα που άφησε το διαδίκτυο άναυδο και ίσως και τους διαιτητές 

Newsbomb

Ο Τραμπ «έριξε» το κέρμα στην τελετή έναρξης του αγώνα Army-Navy και έγινε viral
President Donald Trump tosses the coin before the NCAA college football game between Army and Navy at M&T Bank Stadium in Baltimore, Saturday, Dec. 13, 2025. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ Army και Navy του 2025 με μια ασυνήθιστη τελετουργική ρίψη του κέρματος, η οποία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 79χρονος Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα του Σαββάτου στη Βαλτιμόρη, συνεχίζοντας την μακρά παράδοση των εν ενεργεία προέδρων, και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου M&T Bank Stadium για να πραγματοποιήσει την τελετουργική ρίψη κέρματος για την έναρξη του αγώνα.

«Κύριε πρόεδρε, θα θέλατε να κάνετε την τιμή;» ρώτησε ο διαιτητής, παραδίδοντας στον Τραμπ το κέρμα που θα καθόριζε ποια ομάδα θα έκανε την έναρξη.

Ο Τραμπ τοποθέτησε το κέρμα στην παλάμη του και το πέταξε στον αέρα, χωρίς να φαίνεται να περιστρέφεται καθόλου. Το κέρμα προσγειώθηκε στην πλευρά «κορόνα», υπέρ των Army Black Knights, ενώ οι Navy Midshipmen τελικά επικράτησαν με 17-16.

Ένα βίντεο με την επίπεδη, χωρίς περιστροφή ρίψη του προέδρου συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα social media, με πολλούς χρήστες να κάνουν χιούμορ και να αναρωτιούνται αν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκτελούσε ρίψη κέρματος.

«Ποτέ δεν έχω δει κάποιον να αποτυγχάνει να ρίξει ένα κέρμα μέχρι τώρα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Μοιάζει σαν να πετούσε ένα νεκρό ψάρι». Άλλοι αστειεύτηκαν ότι η τεχνική του θα ήταν ιδανική για κάποιο άλλο παιχνίδι, όπως το cornhole.

Λίγο πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ είχε μοιραστεί σκέψεις για τον αγώνα σε ανάρτηση στο Truth Social: «Ετοιμάζομαι να προσγειωθώ στο Fort McHenry για τη σύντομη διαδρομή μου προς τον αγώνα Army-Navy. Όλοι ρωτούν ποιον υποστηρίζω, Army ή Navy; Η απάντησή μου είναι: ‘Πρέπει να αστειεύεστε αν νομίζετε ότι θα σας πω!’».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τεράστιος κόκκινος δακτύλιος 230 χλμ. εμφανίστηκε στον ουρανό - Το εντυπωσιακό κλικ του φωτογράφου

23:45LIFESTYLE

Τα «Φιλαράκια» ενώνουν τις δυνάμεις τους σε φιλανθρωπική δράση για τον Μάθιου Πέρι

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έριξε» το κέρμα στην τελετή έναρξης του αγώνα Army-Navy και έγινε viral

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίθεση σε ΕΠΟ και Λανουά - «Κανείς δεν θα καταφέρει να μας σταματήσει»

23:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Μετανιώνω ακόμα που δεν είπα το ναι – Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου μίλησε ο Άντερσον για το Boogie Nights»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Η αγωνιστική της ΑΕΚ, πλησιάζει τετράδα ο Παναθηναϊκός

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Ντέσερς και Λαφόν έκαναν τη διαφορά

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με Ντέσερς και Λαφόν επέστρεψε στις νίκες

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Παναγία των Παρισίων: Αντικαθίστανται τα βιτρώ του 19ου αιώνα - Πλήθος αντιδράσεων

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γλασκώβη: Άγριο ξύλο στις κερκίδες σε αγώνα πυγμαχίας - Ακυρώθηκε ο αγώνας

22:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Μουσούρη: 91 χρόνια ζωής για τη μακροβιότερη σκηνή του ελεύθερου θεάτρου στην Αθήνα

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Σύνδεση με ISIS: Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζονται τη Δευτέρα οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Γουίτκοφ: Επιτεύχθηκε πρόοδος

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: «Θα ξυπνήσουμε όλοι παγωμένοι - Τέτοιο σοκ έχουμε πάθει», είπε Έλληνας κάτοικος

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Το σερί σταμάτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Το «Doomsday Radio» εξέπεμψε δυσοίωνα μηνύματα - Ο ανατριχιαστικός βόμβος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

19:38ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη: Στο μικροσκόπιο τετράδιο από κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τεράστιος κόκκινος δακτύλιος 230 χλμ. εμφανίστηκε στον ουρανό - Το εντυπωσιακό κλικ του φωτογράφου

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ