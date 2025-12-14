Ο Τραμπ «έριξε» το κέρμα στην τελετή έναρξης του αγώνα Army-Navy και έγινε viral

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ Army και Navy του 2025 με μια ασυνήθιστη τελετουργική ρίψη του κέρματος, η οποία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 79χρονος Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα του Σαββάτου στη Βαλτιμόρη, συνεχίζοντας την μακρά παράδοση των εν ενεργεία προέδρων, και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου M&T Bank Stadium για να πραγματοποιήσει την τελετουργική ρίψη κέρματος για την έναρξη του αγώνα.

History was made at the Army-Navy Game and it wasn't just the final score.



President Trump redefined the ceremonial coin toss. No flip. No rotation. Just a straight-up lob that left the internet and maybe the referee stunned.



He looked like a space alien wholly unfamiliar with… pic.twitter.com/jV2i4ZwQW5 — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) December 14, 2025

«Κύριε πρόεδρε, θα θέλατε να κάνετε την τιμή;» ρώτησε ο διαιτητής, παραδίδοντας στον Τραμπ το κέρμα που θα καθόριζε ποια ομάδα θα έκανε την έναρξη.

Trump with one of the worst coin tosses I've seen lmao pic.twitter.com/TdPZcEoff7 — ? ? ? (@fsh733) December 13, 2025

Ο Τραμπ τοποθέτησε το κέρμα στην παλάμη του και το πέταξε στον αέρα, χωρίς να φαίνεται να περιστρέφεται καθόλου. Το κέρμα προσγειώθηκε στην πλευρά «κορόνα», υπέρ των Army Black Knights, ενώ οι Navy Midshipmen τελικά επικράτησαν με 17-16.

Ένα βίντεο με την επίπεδη, χωρίς περιστροφή ρίψη του προέδρου συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα social media, με πολλούς χρήστες να κάνουν χιούμορ και να αναρωτιούνται αν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκτελούσε ρίψη κέρματος.

«Ποτέ δεν έχω δει κάποιον να αποτυγχάνει να ρίξει ένα κέρμα μέχρι τώρα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Μοιάζει σαν να πετούσε ένα νεκρό ψάρι». Άλλοι αστειεύτηκαν ότι η τεχνική του θα ήταν ιδανική για κάποιο άλλο παιχνίδι, όπως το cornhole.

Λίγο πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ είχε μοιραστεί σκέψεις για τον αγώνα σε ανάρτηση στο Truth Social: «Ετοιμάζομαι να προσγειωθώ στο Fort McHenry για τη σύντομη διαδρομή μου προς τον αγώνα Army-Navy. Όλοι ρωτούν ποιον υποστηρίζω, Army ή Navy; Η απάντησή μου είναι: ‘Πρέπει να αστειεύεστε αν νομίζετε ότι θα σας πω!’».