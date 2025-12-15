Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνώρισε την ήττα της στις προεδρικές εκλογές

Η υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς για την προεδρία της Χιλής Γιανέτ Χάρα αναγνώρισε την ήττα της στον δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήχθη την Κυριακή από τον υποψήφιο της δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Κατά τα αρχικά αποτελέσματα, με 20% των ψήφων καταμετρημένο, ο Καστ εξασφάλιζε το 59,83% των ψήφων, έναντι 40,17% της Χάρα, ενώ στη συνεχεία, διατήρησε το προβάδισμα περίπου για 17 μονάδες με πάνω από το 57,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Χιλής, Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της χώρας».