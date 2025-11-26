Τηλεσκόπιο στη Χιλή κατέγραψε εκπληκτική νέα εικόνα μιας «κοσμικής πεταλούδας»

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από το NSF NOIRLab δείχνει το NGC 6302, ένα πλανητικό νεφέλωμα που μοιάζει με κοσμική πεταλούδα.

Ένα τηλεσκόπιο στη Χιλή κατέγραψε μια εκπληκτική νέα εικόνα μιας μεγαλοπρεπούς και χαριτωμένης «κοσμικής πεταλούδας». Το NoirLab του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ δημοσίευσε την εικόνα την Τετάρτη.

Η «πεταλούδα», που φωτογραφήθηκε τον περασμένο μήνα από το τηλεσκόπιο Gemini South, βρίσκεται σε απόσταση 2.500 έως 3.800 ετών φωτός στον αστερισμό του Σκορπιού. Ένα έτος φωτός ισούται με 6 τρισεκατομμύρια μίλια.

Δείτε την εκπληκτική φωτογραφία:

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από το NSF NOIRLab δείχνει το NGC 6302, ένα πλανητικό νεφέλωμα που μοιάζει με κοσμική πεταλούδα. NSF NOIRLab μέσω AP

Στο κέντρο αυτού του διπολικού νεφελώματος βρίσκεται ένας αστέρι λευκός νάνος που έχει αποβάλει εδώ και πολύ καιρό τα εξωτερικά στρώματα αερίου του. Το αποβληθέν αέριο σχημάτισε φτερά που μοιάζουν με πεταλούδα και ξεδιπλώνονται από τον αστέρα, η θερμότητα του οποίου προκαλεί τη λάμψη του αερίου.