Τηλεσκόπιο στη Χιλή κατέγραψε εκπληκτική νέα εικόνα μιας «κοσμικής πεταλούδας»
Δείτε την εκπληκτική φωτογραφία
Ένα τηλεσκόπιο στη Χιλή κατέγραψε μια εκπληκτική νέα εικόνα μιας μεγαλοπρεπούς και χαριτωμένης «κοσμικής πεταλούδας». Το NoirLab του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ δημοσίευσε την εικόνα την Τετάρτη.
Η «πεταλούδα», που φωτογραφήθηκε τον περασμένο μήνα από το τηλεσκόπιο Gemini South, βρίσκεται σε απόσταση 2.500 έως 3.800 ετών φωτός στον αστερισμό του Σκορπιού. Ένα έτος φωτός ισούται με 6 τρισεκατομμύρια μίλια.
Στο κέντρο αυτού του διπολικού νεφελώματος βρίσκεται ένας αστέρι λευκός νάνος που έχει αποβάλει εδώ και πολύ καιρό τα εξωτερικά στρώματα αερίου του. Το αποβληθέν αέριο σχημάτισε φτερά που μοιάζουν με πεταλούδα και ξεδιπλώνονται από τον αστέρα, η θερμότητα του οποίου προκαλεί τη λάμψη του αερίου.