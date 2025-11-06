Το τόξο του Γαλαξία απλώνεται πάνω από τη Χιλή – Μοναδικές εικόνες στη μαγεία του νυχτερινού ουρανού

Ο Γαλαξίας «χορεύει» και φωτίζει το ισχυρότερο τηλεσκόπιο της Γης, που βρίσκεται στη Χιλή

Newsbomb

Το τόξο του Γαλαξία απλώνεται πάνω από τη Χιλή – Μοναδικές εικόνες στη μαγεία του νυχτερινού ουρανού
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μαγεία του Γαλαξία αποκαλύπτεται πάνω από το ισχυρότερο τηλεσκόπιο της Γης.

Ψηλά στα άνυδρα οροπέδια της ερήμου Ατακάμα στη Χιλή, ένα από τα μεγαλύτερα αστρονομικά όργανα της ανθρωπότητας μεταφέρει δεδομένα από τα βάθη του σύμπαντος: Το Very Large Telescope (VLT).

Λειτουργεί από το European Southern Observatory (ESO) και εδώ και καιρό, βρίσκεται στην πρωτοπορία της αστρονομικής ανακάλυψης, καθώς οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την προηγμένη τεχνολογία του για να εξερευνήσουν μακρινούς γαλαξίες, αλλά και κάποιους, όπως ο δικός μας, που βρίσκονται πιο κοντά στον πλανήτη μας.

Τρεις από τους τεράστιους θόλους του VLT απόλαυσαν πρόσφατα αυτή τη θέα του Γαλαξία. Πάνω από το παρατηρητήριο, μία απαλή πράσινη και κόκκινη λάμψη, γνωστή ως airglow, βάφει τον ορίζοντα.

galaxias.jpg

Το airglow είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προκύπτει από χημικές αντιδράσεις στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης, όπου άτομα και μόρια απελευθερώνουν φως στη διαδικασία. Ανάλογα με τα στοιχεία που συμμετέχουν, το airglow μπορεί να εμφανιστεί σε απαλές αποχρώσεις του πράσινου, κόκκινου ή πορτοκαλί.

Το VLT βρίσκεται στις Άνδεις, στην έρημο Ατακάμα.

Το airglow είναι εξαιρετικά αμυδρό και αόρατο στα περισσότερα μέρη του κόσμου λόγω της εκτεταμένης φωτορρύπανσης. Μόνο σε μερικά από τα πλέον σκοτεινά μέρη της Γης, όπως η Έρημος Ατακάμα, μπορεί να παρατηρηθεί αυτή η φυσική λάμψη. Οι συνθήκες καθιστούν την τοποθεσία του VLT ως μία από τις καλύτερες για παρατηρήσεις στον πλανήτη.

Οι αστρονόμοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο πως ακόμη και απομονωμένα παρατηρητήρια, όπως το VLT, μπορεί κάποια μέρα να αντιμετωπίσουν το επερχόμενο φως των τεχνητών πηγών.

Η αστική επέκταση, οι δορυφορικοί αστερισμοί και η βιομηχανική ανάπτυξη απειλούν να διαβρώσουν το φυσικό σκοτάδι που καθιστά ανεκτίμητα μέρη όπως η έρημος Ατακάμα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

14:10WHAT THE FACT

Πεινάς μέσα στη νύχτα; Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσεις φυσικά

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι Αρχές ερευνούν σβάστικες που βρέθηκαν ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα σε κτήρια και αυτοκίνητα στη Χάναου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο κρατούμενους που απελευθερώθηκαν κατά λάθος

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Διαψεύδει ο ΟΣΕ το περιστατικό στη Λάρισα - «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός άνδρας στη θάλασσα της Γαύδου κινητοποίησε τις Αρχές

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος: «Δύο φορές η Καρυστιανού έκανε πίσω για τη δημιουργία κόμματος»

13:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Λιγούρες» on air για την παρουσιάστρια - Το φαγητό που ζήτησε από τον Πέτρο Συρίγο

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

12:51WHAT THE FACT

Δύο μυστηριώδεις λάμψεις φώτισαν το φεγγάρι - Τι ήταν;

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Το τόξο του Γαλαξία απλώνεται πάνω από τη Χιλή – Μοναδικές εικόνες στη μαγεία του νυχτερινού ουρανού

12:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έτσι θα καταλάβετε ποιος σας «κλέβει» το Wi-FI - Πώς να προστατευθείτε

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο οδηγός της Αντζελίνα Τζολί στρατολογήθηκε από τον ουκρανικό στρατό, κατά την επίσκεψη της διάσημης ηθοποιού στην Χερσώνα

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

12:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν οι χρήστες δεν κάνουν αυτή την κίνηση η Google θα διαγράψει τον λογαριασμό Gmail

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το βρέφος 15 ημερών της οικογένειας Φραγκιάδακη

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος - «Δεν με νοιάζει για τα παντοπωλεία!»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός:18χρονος οδηγούσε με 218 χλμ./ώρα – «Τσουχτερό» πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατλαντική σύνοδος: Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα απομνημονεύματα του Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε, μου γύρισε την πλάτη» - Ο σεβασμός για τον δικτάτορα Φράνκο και η άγνωστη τραγωδία της ζωής του

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα Δικαστήρια Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ