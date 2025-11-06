Το τόξο του Γαλαξία απλώνεται πάνω από τη Χιλή – Μοναδικές εικόνες στη μαγεία του νυχτερινού ουρανού

Η μαγεία του Γαλαξία αποκαλύπτεται πάνω από το ισχυρότερο τηλεσκόπιο της Γης.

Ψηλά στα άνυδρα οροπέδια της ερήμου Ατακάμα στη Χιλή, ένα από τα μεγαλύτερα αστρονομικά όργανα της ανθρωπότητας μεταφέρει δεδομένα από τα βάθη του σύμπαντος: Το Very Large Telescope (VLT).

Λειτουργεί από το European Southern Observatory (ESO) και εδώ και καιρό, βρίσκεται στην πρωτοπορία της αστρονομικής ανακάλυψης, καθώς οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την προηγμένη τεχνολογία του για να εξερευνήσουν μακρινούς γαλαξίες, αλλά και κάποιους, όπως ο δικός μας, που βρίσκονται πιο κοντά στον πλανήτη μας.

Τρεις από τους τεράστιους θόλους του VLT απόλαυσαν πρόσφατα αυτή τη θέα του Γαλαξία. Πάνω από το παρατηρητήριο, μία απαλή πράσινη και κόκκινη λάμψη, γνωστή ως airglow, βάφει τον ορίζοντα.

Το airglow είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προκύπτει από χημικές αντιδράσεις στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης, όπου άτομα και μόρια απελευθερώνουν φως στη διαδικασία. Ανάλογα με τα στοιχεία που συμμετέχουν, το airglow μπορεί να εμφανιστεί σε απαλές αποχρώσεις του πράσινου, κόκκινου ή πορτοκαλί.

Το VLT βρίσκεται στις Άνδεις, στην έρημο Ατακάμα.

Το airglow είναι εξαιρετικά αμυδρό και αόρατο στα περισσότερα μέρη του κόσμου λόγω της εκτεταμένης φωτορρύπανσης. Μόνο σε μερικά από τα πλέον σκοτεινά μέρη της Γης, όπως η Έρημος Ατακάμα, μπορεί να παρατηρηθεί αυτή η φυσική λάμψη. Οι συνθήκες καθιστούν την τοποθεσία του VLT ως μία από τις καλύτερες για παρατηρήσεις στον πλανήτη.

Οι αστρονόμοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο πως ακόμη και απομονωμένα παρατηρητήρια, όπως το VLT, μπορεί κάποια μέρα να αντιμετωπίσουν το επερχόμενο φως των τεχνητών πηγών.

Η αστική επέκταση, οι δορυφορικοί αστερισμοί και η βιομηχανική ανάπτυξη απειλούν να διαβρώσουν το φυσικό σκοτάδι που καθιστά ανεκτίμητα μέρη όπως η έρημος Ατακάμα.