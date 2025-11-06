Επιστήμονες προειδοποιούν για το πώς μπορεί να τελειώσει ο κόσμος και αποκαλύπτουν πότε θα συμβεί

Η Γη φαίνεται πως έχει ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Warwick και το University College του Λονδίνου, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Η μελέτη, με τίτλο «Determining the impact of post-main-sequence stellar evolution on the transiting giant planet population», περιγράφει ένα ζοφερό μέλλον: όταν ο Ήλιος εξαντλήσει τα τελευταία του αποθέματα υδρογόνου, θα αρχίσει να διογκώνεται μετατρεπόμενος σε έναν «ερυθρό γίγαντα» – το τελικό στάδιο ζωής ενός άστρου. Και τότε, η Γη είτε θα καταποθεί από τον Ήλιο είτε θα διαλυθεί ολοκληρωτικά.

Το τέλος σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό το κοσμικό τέλος θα συμβεί σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια. Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Έντουαρντ Μπράιαντ, εξήγησε ότι ο πλανήτης μας θα παρασυρθεί από τις λεγόμενες «παλιρροϊκές δυνάμεις» — μια μορφή βαρυτικής έλξης που εντείνεται όσο το άστρο διογκώνεται.

«Καθώς το άστρο εξελίσσεται και μεγαλώνει, η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται ισχυρότερη», σημείωσε ο Μπράιαντ. «Αυτό επιβραδύνει την τροχιά του πλανήτη και τον κάνει να πλησιάζει όλο και περισσότερο, μέχρι να διαλυθεί ή να πέσει μέσα στο άστρο».

Τα δεδομένα που αποκάλυψαν το μέλλον

Η ομάδα βασίστηκε σε στοιχεία από το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της NASA. Μέσα από την ανάλυση 15.000 σημάτων φωτεινότητας, οι ερευνητές εντόπισαν 130 πλανήτες και πιθανούς πλανήτες – εκ των οποίων οι 33 ήταν νέες ανακαλύψεις. Οι περισσότεροι περιφέρονταν πολύ κοντά στα άστρα τους, κάτι που υποδηλώνει ότι άλλοι παρόμοιοι πλανήτες ίσως έχουν ήδη καταστραφεί.

«Αυτή είναι ισχυρή ένδειξη ότι όταν τα άστρα εξελίσσονται, μπορούν να “καταπίνουν” γρήγορα τους κοντινούς τους πλανήτες», υπογράμμισε ο Μπράιαντ. «Γνωρίζαμε τη θεωρία, αλλά τώρα βλέπουμε άμεσες αποδείξεις».

Ίσως η Γη γλιτώσει – αλλά όχι η ζωή

Ο συν-συγγραφέας της έρευνας, δρ Βίνσεντ βαν Έιλεν, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ανέφερε πως υπάρχει πιθανότητα η Γη να επιβιώσει από τη φάση του ερυθρού γίγαντα. Ωστόσο, το ίδιο δεν θα ισχύει για τη ζωή πάνω της.

«Ακόμα κι αν ο πλανήτης παραμείνει στη θέση του, οι θερμοκρασίες και οι συνθήκες θα καταστήσουν αδύνατη την επιβίωση», δήλωσε.

Η ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει την έρευνα, μετρώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μάζες και τις τροχιές των πλανητών που εντόπισε, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τι ακριβώς προκαλεί την καταστροφή τους.

Όπως τόνισε ο Μπράιαντ, «όσο πιο πολλά μαθαίνουμε για τα άστρα που “καταπίνουν” τους πλανήτες τους, τόσο πιο καθαρά βλέπουμε το μέλλον που περιμένει και τη δική μας Γη».