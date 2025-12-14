Τεράστιος κόκκινος δακτύλιος 230 χλμ. εμφανίστηκε στον ουρανό - Το εντυπωσιακό κλικ του φωτογράφου

Οι εντυπωσιακές εικόνες του φωτογράφου Βάλτερ Μπινότο αποτυπώνουν έναν παράξενο, κυκλικό σχηματισμό, πλάτους 230 χιλιομέτρων, να αιωρείται στον ουρανό πάνω από την πόλη του, το Ποσάνιο της Ιταλίας.

Απίστευτες εικόνες, που προκαλούν δέος, κατέγραψε ένας ερασιτέχνης φωτογράφος, καθώς σ' αυτές απαθανατίστηκε ένας παράξενος, κόκκινος δακτύλιος πλάτους 230 χιλιομέτρων να «επιπλέει» στον ουρανό.

Ο Βάλτερ Μπινότο όχι μόνο κατάφερε να αιχμαλωτίσει το εξωπραγματικό θέαμα πάνω από την πόλη του, το Ποσάνιο της Βόρειας Ιταλίας, αλλά το έκανε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Τι είναι οι ELVES και οι Sprites

Οι δακτύλιοι αυτοί, που μοιάζουν με ντόνατ, είναι γνωστοί ως ELVES (Emissions of Light and Very Low Frequency due to Electromagnetic Pulse Sources). Πρόκειται για ένα «παροδικό φωτεινό φαινόμενο» (Transient Luminous Event) που συμβαίνει στην κατώτερη ιονόσφαιρα, δεκάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, και εμφανίζεται ακριβώς πάνω από ισχυρές καταιγίδες.

Ο Μπινότο δήλωσε ότι αφιέρωσε σχεδόν μια δεκαετία προσπαθώντας να εντοπίσει και να καταγράψει τέτοια φαινόμενα. Τον Νοέμβριο, κατάφερε να καταγράψει τον δεύτερο ELVES του, ο οποίος πυροδοτήθηκε από κεραυνό 303 kA πάνω από την περιοχή Τσίνκουε Τέρε της Λιγουρίας, 300 χιλιόμετρα μακριά του, με τον υπολογισμένο δακτύλιο να μετρά περίπου 200 χλμ.

«Χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια μέχρι να καταφέρω να καταγράψω έναν δεύτερο. Άλλο ένα μεγάλο ρίγος!» δήλωσε ο ίδιος.

Η «μοναδική» σύλληψη: ELVES και Sprites μαζί

Η τύχη, ωστόσο, του χαμογέλασε για τρίτη φορά λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας πάνω από την Αδριατική Θάλασσα, 380 χιλιόμετρα από το σπίτι του, ο Μπινότο κατέγραψε ένα φαινόμενο διαφορετικό από τα προηγούμενα:

«Αυτό το τρίτο γεγονός ήταν διαφορετικό, γιατί εκτός από τον ELVES, ο κεραυνός παρήγαγε και έναν πανέμορφο Sprite».

Οι Sprites είναι σπινθηροβόλα, κόκκινα φαινόμενα που μοιάζουν με πυροτεχνήματα, τα οποία δημιουργούνται από εξαιρετικά ισχυρούς κεραυνούς μεταξύ του εδάφους και των ορίων του Διαστήματος.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο φωτογράφος κατάφερε να αιχμαλωτίσει και τα δύο φωτεινά γεγονότα (ELVES και Sprite) στο ίδιο καρέ, κάτι που πιστεύει ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που καταγράφεται.

«Όταν το είδα στην οθόνη, η συγκίνηση ήταν βαθύτατη! Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου, ήμουν μάρτυρας κάτι μοναδικού, κάτι που δεν είχα ξαναδεί ποτέ», ανέφερε ο Μπινότο.

Ο κεραυνός που προκάλεσε αυτό το διπλό φαινόμενο είχε ισχύ 387 kA. Χάρη στο πεδίο των αστεριών, ο φωτογράφος μπόρεσε να υπολογίσει ότι το φαινόμενο συνέβη σε ύψος 85 χιλιομέτρων, με τον κόκκινο δακτύλιο να μετρά πλάτος 230 χιλιομέτρων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

