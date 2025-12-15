Εκλογές στη Χιλή: Νέος πρόεδρος ο Ρεπουμπλικανός Χοσέ Αντόνιο Καστ

Νέος πρόεδρος της Χιλής εξελέγη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Χοσέ Αντόνιο Καστ, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της αντιπάλου του Γιανέτ Χάρα, η οποία υποστηριζόταν από τη συμμαχία κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφορευτικής επιτροπής (SERVEL), με το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο 59χρονος Καστ συγκέντρωσε 58,30%, έναντι 41,70% της Χάρα. Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί σαφή πολιτική στροφή προς τα δεξιά για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Καστ, πρώην βουλευτής και γνωστός για τις συντηρητικές του θέσεις σε ζητήματα ασφάλειας, μετανάστευσης και οικονομίας, πανηγύρισε τη νίκη του μαζί με τους υποστηρικτές του, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων της Χιλής, κρατώντας εθνικές σημαίες.

Η εκλογή του αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πολιτική πορεία της Χιλής τα επόμενα χρόνια, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις σχέσεις της με τη διεθνή κοινότητα.